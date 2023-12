Ducati: Ciabatti lascia la MotoGP e diventa Direttore Generale Off-Road

Se due indizi possono iniziare a fare una prova, viene da pensare che la Ducati voglia fare le cose molto seriamente per il suo nuovo programma nel Motocross. Il primo indizio era già stato di quelli importanti, perchè per portare avanti lo sviluppo del prototipo che debutterà nel Tricolore nel 2024, con l'intento di approdare poi sulla scena iridata un anno più tardi, è stata ingaggiata una leggenda come il 9 volte iridato Tony Cairoli.

Ora però la portata del programma è stata resa ancora più evidente dall'approdo di uno dei punti cardini della Casa di Borgo Panigale in MotoGP, ovvero Paolo Ciabatti. Il piemontese, storico direttore sportivo del marchio bolognese ormai dal 2013, ha lasciato il suo incarico nella squadra della classe regina per dedicarsi anima e corpo al progetto Motocross. Il suo nuovo ruolo infatti è quello di Direttore Generale della neonata Ducati Corse Off-Road.

Una sorpresa fino ad un certo punto, perché era stato lo stesso Ciabatti a non tenere troppo nascosta la cosa nella chiacchierata fatta con lui in occasione di "Campioni in Festa", la grande celebrazione dei trionfi 2023 andata in scena la scorsa settimana all'Unipol Arena di Bologna.

"Sicuramente è difficile coniugare due impegni così gravosi. La MotoGP quest'anno è stata davvero molto faticosa. Abbiamo iniziato ad inizio febbraio ed è finita praticamente a fine novembre, quindi è pesante e non sono più un ragazzino. Ho compiuto 66 anni... Poi io ho iniziato dal cross. E' un progetto interessante e lo valuteremo prossimamente. Ma qualunque sia la direzione, Ducati ha le persone e le strutture per fare bene. E' possibile che mi vedrete un po' di meno", aveva già anticipato Ciabatti.

Nel tardo pomeriggio di oggi però è arrivata la conferma direttamente dal quartier generale di Borgo Panigale, con la quale viene spiegato anche le responsabilità che fino a Valencia erano state di Ciabatti in seno alla squadra di MotoGP saranno assorbite da Mauro Grassilli, attuale responsabile Marketing e Sponsorizzazioni, che vive l'ambiente Ducati Corse da 20 anni, che riporterà direttamente al Direttore Generale Gigi Dall'Igna.

Non si può negare però che fa strano pensare di vedere divisa la "strana coppia" formata proprio da Ciabatti e dall'amico inseparabile Davide Tardozzi. "Con Tardozzi abbiamo vissuto tanti titoli in Superbike e ci mancava riuscire a ripeterci in MotoGP. E' il coronamento di una carriera sportiva e ora è il momento di godersela, rilassarsi e dopo prendere alcune decisioni", ci aveva rivelato in tal senso.

Per il 2024, tuttavia, Ciabatti manterrà anche la responsabilità di coordinare la attività sportive di Ducati nei principali campionati nazionali SBK e SSP (MotoAmerica, British Superbike, All Japan Superbike, Australian Superbike e CIV).