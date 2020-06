Sia il 22enne spagnolo, che nel 2020 disputerà la sua seconda stagione in Moto2 con la KTM, che la Casa di Borgo Panigale hanno lavorato a lungo su questo accordo, che finalmente è stato raggiunto.

Qualche giorno fa, Francesco Guidotti, team manager del Pramac Racing, aveva parlato di Martin al sito ufficiale della MotoGP, confermando che era uno dei possibili sostituti di Jack Miller, visto che l'australiano era stato promosso nella squadra ufficiale Ducati.

"Ci sono diversi giovani interessanti. Negli ultimi giorni molte persone mi hanno chiamato per chiedermi di Jorge Martin. Ma è direttamente la Ducati a prendere in mano la questione e, per quanto ne so, non è ancora stato fatto nulla" ha detto Guidotti, definendo "miracolo" un possibile approdo del giovane talento spagnolo in Pramac. Cosa che poi aveva confermato anche in un'intervista concessa a Motorsport.com.

A meno di due settimane da quella prima dichiarazione, la KTM sa già che alla fine di quest'anno perderà uno dei suoi principali talenti futuri, anche se tutte le parti coinvolte preferiscono rispettare le scadenze legali prima di fare qualsiasi annuncio.

Il fatto che fin qui la MotoGP abbia disputato il solo Gran Premio del Qatar, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia del Coronavirus, ha impedito al marchio austriaco di sfruttare le clausole relative alla possibilità di bloccare la sua partenza presenti nel contratto di Martin.

Dopo il debutto in Moto3 con Mahindra nel 2015, lo spagnolo è passato alla Honda nel 2017, con il team di Fausto Gresini. Squadra con cui poi si è laureato campione del mondo nella stagione successiva.

Ora lo aspetta la MotoGP, nella quale farà il suo debutto in uno dei team satellite più supportati dal costruttore, approfittando proprio del posto vacante lasciato da Jack Miller. Il suo compagno di squadra sarà Pecco Bagnaia, con il quale si giocherà un posto nella squadra ufficiale per gli anni a venire.

Entrambi avranno una Desmosedici GP identica a quelle del team factory, sia per la politica stabilita da Ducati, sia per il provvedimento relativo al congelamento dei motori imposto dai regolamenti come risposta alla crisi del COVID-19.