La sorprendente decisione presa da Andrea Dovizioso a metà agosto, quando ha annunciato che non rinnoverà con Ducati per il prossimo anno, ha subito messo in moto una serie di operazioni a Borgo Panigale che erano state tenute da parte in attesa di capire come procedesse l’accordo con il forlivese.

La prima di queste, avvenuta proprio lo stesso fine settimana dell’annuncio di Dovi, è stata quella di giungere ad un accordo con Pecco Bagnaia per continuare altri due anni con la marca bolognese. Sabato scorso, in Austria, è stato raggiunto un nuovo accordo con Johann Zarco, stavolta di un anno con opzione per un secondo. In entrambi i casi, i contratti si sono chiusi per correre con una Desmosedici con status ufficiale, ma senza specificare in quali dei tre team i piloti correranno con questa moto.

Quest’anno, Bagnaia è in forza alla struttura satellite Pramac, mentre il francese si trova in Avintia, che ha un accordo di collaborazione più stretto con Ducati, pur mantenendo l’indipendenza come struttura e con moto del 2019. Entrambi i rinnovi verranno resi ufficiali attraverso un comunicato del team prima del Gran Premio di San Marino, che verrà disputato nel fine settimana dal 9 all’11 settembre, come affermato da Paolo Ciabatti.

Tuttavia, Motorsport.com ha saputo che l’annuncio non prevederà la menzione del team in cui correranno i piloti, la decisione finale è attesa solo più avanti. Al momento, Bagnaia rappresenta la prima opzione per completare la line-up nel team ufficiale a fianco di Jack Miller. Però Pecco si è infortunato a Brno e ha perso le ultime tre gare. Di questo imprevisto ne ha approfittato Zarco, che ha saputo farsi notare con una pole position ed un podio, i primi per Avintia in MotoGP. Questi risultati hanno messo in allarme la dirigenza Ducati, che preferisce lasciar passare qualche gara prima di rendere ufficiale le destinazioni dei rispettivi piloti.

Questa decisione può arrivare dopo la seconda gara di Misano, in concomitanza con l’ufficialità dell’accordo con Jorge Martin. Questo è stato chiuso già da settimane e, come anticipato da Motorsport.com, prevede un contratto di due stagioni con status di pilota ufficiale. Anche Enea Bastianini, altro pilota di punta in Moto2, ha raggiunto un accordo con la Casa di Borgo Panigale ed è in attesa di ultimare i dettagli per firmare.

Il piano di Ducati per il 2021 prevede Miller e Bagnaia nel team ufficiale, mentre Martin e Zarco correranno in Pramac con moto e sostegno della fabbrica al cento per cento. Bastianini invece sostituirà il francese in Avintia alle condizioni di cui ora usufruisce lo stesso pilota di Cannes. La sesta Ducati in griglia nel 2021 è di Tito Rabat, che ha un contratto per il prossimo anno e ha l’intenzione di continuare a correre, anche se in questo caso l’accordo è con il team e non con la fabbrica.

Ducati rispetterà qualsiasi accordo con il team di Andorra. Solo nel caso in cui Rabat decidesse di non continuare, opzione che il pilota al momento non contempla, offrirebbe contro-prestazioni alla struttura diretta da Raul Romero per provare ad incorporare un’altra giovane promessa, Luca Marini.