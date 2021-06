Ducati ad Assen per ricucire il distacco da Quartararo

La MotoGP non si ferma e, a distanza di una settimana dal Gran Premio di Germania, vola in Olanda per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Il mondiale fa tappa ad Assen, dove torna dopo un anno di stop e lo fa con uno scenario iridato che vede Ducati all’inseguimento di Fabio Quartararo, leader del mondiale.

Alla cosiddetta ‘Università delle due ruote’, la Rossa di Borgo Panigale ha vinto solamente nel 2008 con Casey Stoner e quest’anno cerca il riscatto con i due portacolori ufficiali Jack Miller e Francesco Bagnaia. Non sarà un’impresa facile, perché in teoria la ‘Cattedrale’ non si adatta perfettamente alle caratteristiche della Ducati.

I piloti in sella alla Desmosedici inoltre sono reduci da un Gran Premio di Germania in cui hanno raccolto anche più di quanto si aspettassero. Su un tracciato anch’esso non congeniale alla loro moto hanno conquistato una quinta e una sesta posizione che li portano a pagare un ritardo nella classifica generale di 31 e 32 punti per Miller e Bagnaia rispettivamente.

Distacco che entrambi sono determinati a ricucire. L’australiano, terzo in campionato, proprio su questa pista ha trovato la sua prima affermazione mondiale nel 2016, trionfando sotto l’acqua: “Dopo il GP di Germania, anche questo fine settimana correremo su una pista che, almeno sulla carta, non è tra le più favorevoli per le caratteristiche della nostra moto. Sono però ottimista perché anche al Sachsenring, dove non eravamo tra i favoriti, siamo invece riusciti ad essere competitivi sia in prova che in qualifica, anche se poi ci è mancato qualcosa in gara”.

“In Olanda, le condizioni meteo saranno una variabile molto importante e, proprio qui sul bagnato nel 2016 ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP. Sarà l’ultima gara prima della pausa estiva, per cui farò del mio meglio per avvicinarmi alla vetta della classifica e chiudere bene questa prima parte della stagione”.

Francesco Bagnaia si è resto autore di una grandissima rimonta in Germania e arriva ad Assen pronto a migliorare ulteriormente il risultato finale. Su questo tracciato, Pecco ha vinto sia in Moto3 sia in Moto2 e cercherà di essere il più avanti possibile questa domenica: “Sono molto contento di tornare a correre ad Assen, una pista che mi piace molto e dove ho vinto sia in Moto3 che in Moto2, tanto che ce l’ho addirittura tatuata sul braccio! È un tracciato particolare e le condizioni meteo qui saranno sicuramente un fattore decisivo questo fine settimana”.

“Sulla carta non siamo tra i favoriti, ma anche lo scorso fine settimana in Germania non lo eravamo. Invece, se non fossi partito così indietro in gara al Sachsenring, avrei potuto sicuramente lottare per il podio. Ci riproveremo questo weekend! Siamo a metà campionato, perciò è importante riuscire ad ottenere un altro buon risultato prima della pausa estiva”.