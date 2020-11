Dovizioso: “Titolo quasi impossibile ma lotteremo fino alla fine”

La MotoGP si avvia verso il finale di questa stagione così particolare, che vede ancora aperta la lotta per il titolo, da cui ormai Andrea Dovizioso però si taglia fuori. Nonostante la matematica lo tenga ancora in corsa, il pilota Ducati non sente di poter combattere e potrebbe sfumare l’ipotesi di vederlo campione del mondo. È di questi giorni infatti la notizia dell’annuncio di un anno sabbatico nel 2021: dopo la fine del rapporto con Ducati, il forlivese ha spiegato di aver ricevuto proposte da altre Case per il ruolo di collaudatore, preferendo però non legarsi in vista del prossimo anno.

Prima che arrivi il 2021, Dovizioso è determinato a finire la stagione in corso nel migliore dei modi e questo fine settimana torna in pista a Valencia per il secondo dei due appuntamenti consecutivi sul tracciato spagnolo. Lo scorso weekend ha chiuso la gara in ottava posizione, accusando i problemi che ormai si porta dietro da tempo, oltre ad un malessere fisico che in parte lo ha condizionato. Il risultato del Gran Premio d’Europa non ha soddisfatto pienamente il pilota Ducati, che però cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e si sente più pronto ad affrontare il secondo weekend di seguito su questa pista.

I dati raccolti e la velocità nella seconda fase di gara lasciano sperare l’italiano, che si presenta al GP di Valencia senza ambizioni mondiali, ma con la voglia di portare avanti al meglio la sua esperienza in Ducati e, al momento, in MotoGP, che si concluderanno a Portimao: “Il risultato ottenuto nel primo GP a Valencia non è stato sicuramente in linea con le nostre aspettative, ma la scorsa settimana abbiamo comunque capito alcuni aspetti importanti. Nella seconda parte di gara il mio ritmo è stato buono e abbiamo raccolto diverse informazioni interessanti al riguardo. Se finalmente avremo un meteo stabile durante tutto il weekend, potremo affrontare questo GP con maggiore ottimismo. Dovremo riuscire ad ottenere maggiore velocità con gli pneumatici nuovi e, anche se il titolo ormai è quasi impossibile, lotteremo fino alla fine: sarebbe bello poter chiudere il mondiale almeno in seconda o terza posizione”.

Il meteo sarà cruciale anche per Danilo Petrucci, alla sua penultima gara in sella alla Desmosedici GP come il compagno di squadra. Il ternano vuole concludere al meglio la propria avventura in Ducati, che lascerà al termine di questa stagione. Per farlo, punta a migliorare il risultato della scorsa settimana sulla pista di Valencia, prima di proiettarsi verso l’ultimo appuntamento in Portogallo.

Guardando indietro, Petrucci ricorda che nella seconda gara sulla stessa pista le prestazioni sono peggiorate, ma spera di invertire la rotta a Valencia, migliorando le prestazioni già dalla qualifica: “Se il meteo sarà più clemente questo fine settimana credo che ci saranno tutti i presupposti per poter migliorare in modo significativo la nostra prestazione su questo tracciato. È vero che fino ad oggi nella seconda gara disputata sullo stesso circuito siamo sempre peggiorati ma, avendo più tempo a disposizione per lavorare, sono convinto che potremo fare una gara migliore rispetto a quella della scorsa settimana. Il primo obiettivo sarà quello di migliorare la nostra posizione di partenza, in modo da poter lottare per risultati più ambiziosi in gara”.