Dovizioso sorpreso: "Siamo allineati con i più veloci"

La prima giornata di prove è stata positiva per Andrea Dovizioso. Il forlivese è riuscito a piazzare la sua Ducati al secondo posto, seppur con un ritardo di oltre sei decimi dalla prestazione record di Fabio Quartararo sul giro secco. Tuttavia, il ducatista è soddisfatto, perché nel turno pomeridiano ha avuto delle ottime indicazioni per quanto riguarda il passo gara, specialmente con la gomma usata.

"E' andata un po' meglio delle aspettative. Il tempo che ho fatto pomeriggio con le gomme della mattina è buono, nel senso che mi permette di allinearmi con i più veloci. Questo ci offre la possibilità di giocarci delle posizioni interessanti, che in passato non ci siamo mai giocati qui sull'asciutto. Abbiamo delle possibilità e questo era l'obiettivo di oggi" ha detto "Desmodovi".

Una buona prestaziona nata anche ad un set-up diverso dal solito, che magari ha reso la sua Desmosedici GP un po' più difficile da gestire, ma veloce: "Sono contento perché ci siamo riusciti facendo un cambio di set-up che ci è servito un sacco. E' un setting che non è facile da gestire, ma che ha più pregi che difetti. E' interessante".

Quando poi gli è stato domandato se il giro record di Quartararo sia avvicinabile, non si è detto sorpreso della velocità del francese: "Fabio ha fatto un gran bel giro e sta guidando veramente bene. Posso solo fargli i complimenti, ma credo che qui la Yamaha funzioni veramente bene, quindi non sono sorpreso di vedere queste prestazioni".

Andrea sembra infatti convinto che l'anno prossimo sarà un pilota da tenere d'occhio anche in ottica Mondiale: "Vedendo da metà stagione in poi, non riesco a dire di no. Oltre alla velocità pura quando mette la gomma nuova, in gara c'è. Quando fai questo tipo di gare, non vedo perché no".

Informazioni aggiuntive di Andrew van Leeuwen