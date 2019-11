Dovizioso: "Sepang la mia pista preferita. Saremo competitivi"

Per il terzo anno consecutivo Andrea Dovizioso chiude il Mondiale di MotoGP da vice campione, in seconda posizione alle spalle del solito e imprendibile Marc Marquez.

Al termine della stagione corrente mancano ancora 2 gare. Una di queste si svolgerà proprio in questo fine settimana, il Gran Premio della Malesia sul tracciato di Sepang.

La pista malese è la preferita di Andrea tra quelle del Mondiale 2019 e la Ducati ha sempre mostrato ottime cose nelle ultime stagioni. Per questo il forlivese arriva in Malesia con grande fiducia di poter fare bene e cercare di andare alla caccia della terza vittoria stagionale.

“Il circuito di Sepang è sicuramente quello che preferisco nel Mondiale. Su questo tracciato ho degli ottimi ricordi e riesco a sfruttare al massimo le mie caratteristiche, ma allo stesso tempo è uno dei più esigenti del calendario".

"Calore e umidità sono due fattori che ci hanno particolarmente influenzato in passato, e vedremo cosa succederà quest'anno. Sulla carta penso che potremo essere competitivi in tutte le condizioni, con o senza pioggia, come abbiamo già dimostrato in passato, ma oggi in MotoGP è davvero difficile fare delle previsioni”.