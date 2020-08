Dovizioso: "Se non ti diverti, diventa tutto complicato"

"Non lo so, siamo umani quindi tutto incide. Sapete benissimo però che in questo momento è meglio che io non risponda su queste cose". Anche oggi Andrea Dovizioso ha dribblato le domande su come sta vivendo la situazione interna al box Ducati, tra risultati che latitano ed una trattativa tesa per il rinnovo di contratto.

Il viso del pilota forlivese però oggi non ha nascosto un po' di insofferenza, alla luce anche della sua peggior qualifica in carriera in MotoGP: su una pista sulla carta favorevole come Brno, il vice-campione del mondo dovrà schierare la sua Desmosedici GP in 18esima posizione.

E dire che il suo passo non è troppo distante da quello dei migliori, ma quando si tratta di andare a forzare per fare il tempo, non ha il feeling per staccare forte e per guidare come vorrebbe e questo continua a ripercuotersi sulla sua posizione in griglia.

Quando gli è stato chiesto di chiarire questa difficoltà in staccata, ha spiegato: "E' tutta la manovra che non riesco a fare. In moto, quando non riesci a fare la prima cosa, viene tutto più difficile di conseguenza. Già la frenata in sé è un po' modificata, ma poi nell'ultima parte, quando molli i freni e devi far girare la moto, la gomma parte molto facilmente e quindi fai fatica".

"Se andate a guardare Yamaha e Suzuki, sono quelle che hanno meno movimenti a centro curva. Sono le moto che possono fare più percorrenza, perché sono forti su quell'aspetto, ma hanno anche un motore piuttosto dolce".

"Noi invece appena prendiamo il gas in mano, perdiamo grip con niente. Se tu invece riesci a fare percorrenza senza perderne, è un bel vantaggio. Questo è un aspetto, ma i nostri problemi iniziano prima, perché già in frenata non sono sciolto".

La cosa che sembra incredibile per tutti è che il binomio Ducati-Dovizioso sembra si stia sgretolando proprio ora che in pista non c'è l'unico ostacolo che gli ha impedito di conquistare il titolo negli ultimi tre anni, ovvero Marc Marquez.

"Capisco questo tipo di ragionamenti, ma da pilota non la vivi così. Non è che speri che capiti qualcosa per avere più chance: sicuramente, senza Marc in pista tutti hanno delle possibilità in più, ma ogni anno ha la sua storia e sarà sempre così nel motorsport" ha spiegato Dovizioso.

"Sulla carta si fanno sempre tanti ragionamenti sulla carta, ma ci sono sempre talmente tanti fattori che influiscono su quello che succede. Tutti ci aspettavamo di arrivare qui e di trovare le Ducati davanti, ma non è così. Zarco ha fatto un tempo esagerato, ma voglio vedere che passo riuscirà a fare domani. Come stanno calando le gomme su questa pista non se lo aspettava nessuno".

"Ma non è quello il punto. Il punto è riuscire a guidare bene. Se non riesci a fare tutto quello che sai che potresti fare, non è divertente. E quando non è divertente, a questi livelli diventa tutto davvero complicato. Per il momento non siamo riusciti a capire come gestire questa gomma e questo è quello che sta succedendo" ha concluso.

