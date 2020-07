Dovizioso: "Saprò come sto solo quando guiderò la Ducati"

Per Andrea Dovizioso l'avvio del Mondiale 2020 di MotoGP non sarà come gli ultimi, e per più motivi. Primo tra tutti l'incertezza sulle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio alla clavicola che lo ha costretto a essere operato qualche giorno fa, ma sulle sue spalle pesa anche il punto interrogativo che ancora definisce il suo futuro con la Ducati.

Andrea è ancora in trattativa per il rinnovo con la Casa di Borgo Panigale, team con cui ha centrato per tre anni consecutivi il secondo posto nel Mondiale Piloti. Però è ora di mettersi temporaneamente alle spalle questo aspetto per concentrarsi sul presente e prepararsi per la prima gara.

“Finalmente è giunto il momento che tutti noi piloti stavamo aspettando da mesi. Inizia il mondiale e questa è una grande notizia per tutti! Dopo l’operazione alla clavicola ho continuato a lavorare duramente per cercare di arrivare in forma all’appuntamento di Jerez", ha dichiarato Andrea.

"Mi sento abbastanza bene, le mie sensazioni sono positive, ma finché non salgo in sella alla Desmosedici GP non saprò esattamente quali sono le mie reali condizioni. Dovremo abituarci al caldo di Jerez e visto il calendario così corto sarà ancora più importante essere costanti e non commettere errori".

"In ogni caso, poter rivedere la squadra e poter gareggiare è ciò che desidero di più in questo momento! Che l’azione abbia inizio!".

Intanto proprio poco fa il pilota forlivese è stato visitato alla Clinica Mobile e i dottori lo hanno dichiarato "fit". Dunque Dovizioso correrà regolarmente nel primo fine settimana della nuova stagione di MotoGP.

