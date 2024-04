Dovizioso rassicura sulle sue condizioni dall'ospedale

Tanta è stata la paura nella mattinata di ieri, quando è arrivata la notizia di un incidente per Andrea Dovizioso. Durante un allenamento in Motocross, è caduto mentre girava sulla pista Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Elitrasportato all’ospedale Careggi di Firenze, è stato sottoposto ai controlli del caso, che hanno scongiurato qualsiasi infortunio grave, facendo emergere una frattura alla clavicola.

Ad aggiornare sulle proprie condizioni è stato lo stesso ex pilota MotoGP, che ieri sera ha pubblicato un post sui social che lo ritraeva nel letto d’ospedale. Dovizioso ha voluto rassicurare tutti spiegando in prima persona la sua situazione. “Questa volta l’ho data bene”, scrive il forlivese su Instagram. “La mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, ma la cosa importante è che la tac sia negativa”.

“Domani farò altri accertamenti e vi terrò aggiornati. Grazie a Yuri (il suo allenatore, ndr) che è sempre al mio fianco, a tutti quelli che mi hanno soccorso e al personale medico dell’ospedale. Grazie anche a tutti quelli che mi hanno già scritto. Vi leggo. Indovina cosa mi sono rotto?!”, prosegue la didascalia del post di Dovizioso, che nella giornata odierna si sottoporrà a ulteriori controlli per tenere monitorata la situazione.

Il Motocross è attualmente la principale attività del tre volte vice-campione del mondo MotoGP, dopo aver chiuso il suo percorso da pilota in pista. Recentemente, ha rilevato la pista da cross di Faenza, rinominandola “04 Park” e rinnovandola completamente. Dovizioso non ha mai nascosto l’amore per il cross, tanto da praticarlo come allenamento anche quando correva in MotoGP.

Ora partecipa al Campionato italiano, a cui sarà costretto a dare forfait nella prossima tappa proprio a causa di questo incidente. Seguiranno aggiornamenti, anche se il peggio sembra passato, dopo lo spavento inziale.