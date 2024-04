Dovizioso operato alla clavicola, manda un messaggio a Petrucci

Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci condividono la stessa sofferenza in questo momento, entrambi uniti dal dolore alla spalla causato da una caduta in allenamento con la moto da cross. Il forlivese è incappato in un incidente qualche giorno fa mentre era alla pista Terranuova Bracciolini, riportando un trauma cranico e la frattura alla clavicola destra.

La TAC svolta all’ospedale Careggi di Firenze, dove è stato trasportato subito dopo l’incidente, è risultata negativa ed è stato tirato un sospiro di sollievo, tuttavia l’ex pilota MotoGP è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la frattura alla spalla. Per questo è stato trasferito nella giornata di ieri al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo, come lo stesso Dovi ha dichiarato.

Il forlivese ha aggiornato nel pomeriggio di oggi sulle sue condizioni con un post sui propri canali social, in cui si vede ritratto seduto sul letto d’ospedale con il tutore alla spalla destra, operata tramite l’inserimento di una placca e la ricostruzione di un legamento. Il decorso post operatorio sarà piuttosto lungo, come rivela il pilota, che però sorride nella foto pubblicata su Instagram.

“Sono stato trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo”, si legge nella didascalia del post di Dovizioso. “Ieri il prof. Giuseppe Porcellini e la sua equipe hanno sistemato la frattura della clavicola destra con l’inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare. È stata un’operazione lunga, ma perfettamente riuscita. Ora mi aspetta @fabrifisio (Fabrizio Borra, fisioterapista, ndr) e il @fisiologycenter per tutta la riabilitazione. La strada da percorrere sarà tosta, ma, ancora una volta, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno facendo sentire il loro supporto. È pura energia. Vi aggiornerò nei prossimi giorni… Per ora, nuovamente, grazie! Vi leggo”.

Non manca un messaggio al suo ex collega in MotoGP, Danilo Petrucci. Anche il ternano è stato protagonista di un incidente con il cross avvenuto ieri mentre si allenava a Cingoli. Il portacolori Barni nel Mondiale Superbike ha riportato la frattura della clavicola e della mandibola ed è stato sottoposto a un intervento. Così, Dovizioso ha voluto mandare un messaggio di supporto a Petrux, con cui condivide questo momento complicato: “Le cose o si fanno bene o non si fanno, vero Petrucci?”, scrive con tono scherzoso.