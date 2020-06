La MotoGP scatterà solamente il 19 luglio a Jerez de la Frontera, ma Andrea Dovizioso inizierà a respirare l'aria della griglia di partenza con qualche giorno d'anticipo.

Il forlivese, infatti, il 28 giugno si presenterà al cancelletto di partenza di Faenza per la gara valida per il campionato regionale di motocross dell'Emilia Romagna.

Normalmente, nel corso della stagione non è permesso ai piloti di MotoGP di cimentarsi in questo tipo di gare, che potrebbero essere pericolose a livello di infortuni, ma dalla Ducati è arrivato il via libera per Dovi.

La conferma l'ha data Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Rossa, a GPOne: "Andrea ha un fortissimo desiderio di iniziare a correre e per questo motivo gli abbiamo dato il permesso di fare una gara del campionato regionale di cross".

"Normalmente non l'avremmo fatto, ma penso sicuramente che questa gara gli permetterà di provare quell'adrenalina che gli manca".

Un'apertura importante in un momento in cui tra il vice-campione del mondo in carica della MotoGP e la Casa di Borgo Panigale si sta giocando una partita decisiva per il futuro di entrambe le parti.

Sul tavolo infatti c'è il rinnovo di Dovizioso, che si sta rivelando più tribolato del previsto e che ha trovato degli ostacoli dal punto di vista economico. In questo modo, alle porte di Bologna hanno dimostrato grande fiducia nei confronti del loro pilota, provando forse anche a riavvicinare le parti.