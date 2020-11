Dovizioso: "Oggi ho solo combattuto con la moto"

Quello di Portimao è stato un venerdì migliore di altri per Andrea Dovizioso, anche se a sentir parlare il pilota forlivese non sembrerebbe affatto così. Il ducatista ha staccato il settimo tempo di giornata, a pochi più di tre decimi dal miglior crono di Johann Zarco, quindi al momento avrebbe accesso diretto alla Q2.

Tuttavia, ha faticato tantissimo nel primo turno di stamattina, prima di provare una modifica abbastanza estrema sulla sua Desmosedici GP, che ha dato frutti insperati, anche se il feeling continua a non essere dei migliori.

"Oggi le sensazioni, soprattutto all'inizio, sono state pessime. Fino a tre quarti di turno è stato un disastro, non riuscivo a fare niente. Ma la moto proprio non rispondeva, quindi siamo dovuti andare in una direzione di set-up inaspettata ed abbastanza estrema per quello a cui siamo abituati" ha spiegato Dovizioso.

L'abbiamo fatto nel primo turno ed è stato subito un grande step, infatti ho fatto il mio miglior tempo con un treno di gomme usate nella FP1" ha aggiunto.

A livello di classifica, dunque, le cose non stanno andando troppo male, anche se Andrea non nasconde che avrebbe sperato che il saliscendi portoghese si potesse rivelare più amico della Rossa.

"Sulla carta sta andando meglio del previsto, ma sinceramente speravo di fare meglio l'ultima gara, anche per quello che ci stiamo giocando in campionato. Sinceramente speravo di trovare una pista diversa, con caratteristiche un pochino migliori per noi".

"Alla fine, però, anche se il feeling non è ottimo, non stiamo andando male. Essendo una pista nuova per tutti, ci sarà un grosso miglioramento generale, quindi vedremo come andrà domani".

A questo punto è entrato un po' più nel dettaglio di cosa non lo convince di Portimao, che ha definito una pista più emozionante forse per gli spettatori che per i piloti.

"Come sempre, quando vai su una pista con una MotoGP è completamente diverso che con qualsiasi altra moto. Con una MotoGP tutto diventa piccolo. La pista è affascinante, ma soprattutto per gli spettatori".

"Per il mio stile non è fantastica, ma semplicemente perché vanno usate delle marce cortissime e sei sempre sull'angolo. Bisogna usare pochissimo gas, perché la moto si impenna sempre e, soprattutto quando ci sono i cambi di pendenza, non puoi usare la potenza".

"Diciamo che devi lavorare tanto con la moto e guidare in un modo anomalo rispetto alle altre piste della MotoGP. E' molto affascinante, ma io oggi ho solo combattuto con la moto".

Il podio iridato teoricamente è ancora alla sua portata, ma sembra più plausibile andare all'attacco del titolo Costruttori per la Ducati. Per Dovizioso però non sarebbe una grande consolazione.

"Fa sempre piacere, perché questo vorrebbe dire che abbiamo fatto una buona gara, ma sinceramente sono focalizzato sul campionato. La verità è che i piloti al campionato Costruttori non ci guardano più di tanto, questa è la realtà. Poi quando non hai altre cose da guardare, magari guardi anche quello".

Infine, ha iniziato a tracciare un bilancio dei suoi otto anni in Ducati: "Non se lo sarebbe aspettato nessuno che avremmo fatto così bene con la Ducati e forse neanche noi. Da dove siamo partiti e da quanto eravamo lontani, aspettarci quello che è successo, con tante vittorie, lottando per il campionato per tre anni, è stato meglio del previsto. Speravo che finisse meglio di quest'anno, ma questo è il motorsport".