Dovizioso: "Il weekend vero comincia domani"

Una giornata che non fa testo, o quasi. Così Andrea Dovizioso ha etichettato il venerdì del Gran Premio di Francia, iniziato sotto la pioggia nel primo turno di prove libere e proseguito con condizioni miste che andavano via via migliorando.

Il ducatista è stato molto convincente soprattutto nelle prime fasi, sul bagnato vero, poi nel turno pomeridiano è scivolato alla curva 3, proprio quando era il momento di cominciare ad abbassare i tempi, quindi in classifica si ritrova addirittura 19esimo, staccatissimo dai primi della classe.

Poco male secondo il forlivese, visto che per il resto del weekend le previsioni meteo parlano di pista asciutta. Dunque, i reali valori in campo si potranno scoprire solamente domani, anche se partire con un buon feeling sul bagnato è stato sicuramente un modo positivo di iniziare il fine settimana di Le Mans.

"E' stato positivo avere delle buone sensazioni sul bagnato, ma non c'è nient'altro. Questo purtroppo non si collega all'asciutto, lì i valori li vedremo domani. Anche quello che è successo nel pomeriggio, soprattutto per gli altri, perché io praticamente non ho girato, non è veritiero, quindi vedremo domani mattina" ha detto Dovizioso.

"Di positivo c'è che alla prima uscita di stamattina c'era una quantità di acqua normale e davvero poco grip, ma lì siamo andati davvero molto forte. Nella seconda uscita invece c'era già meno acqua in terra e infatti sono andati forte in tanti. Ma con tanto bagnato e poco grip abbiamo confermato di essere i più competitivi" ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto chi potrebbe trarre vantaggio da un weekend più "corto", ha aggiunto: "Dipende da chi di base riesce ad avere una buona velocità appena entra in pista. Se hai pochissimo tempo a disposizione e di base riesci ad essere competitivo, il lavoro che devi fare è di rifinitura e non devi cercare un set-up o un modo di guidare completamente diverso, ma questo si capirà dopo il primo turno di domattina".

Anche se dovessero ripresentarsi delle condizioni miste, secondo Andrea queste non sono mai uguali. Per questo ritiene che il weekend ripartirà da zero domani.

"Le condizioni miste ogni volta sono diverse e lo stesso vale anche quando piove. Quella è sempre una situazione a cui ti devi adattare in quel momento preciso, quindi il turno di oggi non è troppo attendibile. Le previsioni meteo comunque non parlano di pioggia, quindi bisognerà andare forte sull'asciutto. Il weekend vero comincia domani e si capirà chi è messo meglio o peggio".

Riguardo alla sua caduta, ha ammesso di aver commesso un errore abbastanza banale: "E' dovuta alla gomma fredda. Avevo rallentato perché c'era un gruppetto di piloti e quando sono arrivato alla prima curva a sinistra sono entrato troppo forte per il grip che c'era. Tutto qua, proprio una cadutina stupida".