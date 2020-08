Dovizioso: "Ho grandi aspettative per Brno!"

Archiviato il doppio appuntamento all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera, pista notoriamente tra le meno favorite di Andrea Dovizioso, in questo fine settimana il forlivese della Ducati si dovrà esibire a Brno, pista che sulla carta appare molto più congeniale alle caratteristiche delle Desmosedici.

“Ci voleva questa settimana di riposo per recuperare, prima di tre weekend di gara consecutivi che saranno sicuramente molto impegnativi per tutti".

"Brno è una pista che ci permetterà di sfruttare i punti forti della nostra Desmosedici, ma questo non basta perché dovremo partire subito forte fin dalle libere del venerdì", ha ammesso Dovizioso.

A Jerez de la Frontera il bottino di Andrea è stato soddisfacente a metà. Il podio ottenuto nella prima gara è da considerare positivo, ma nel secondo fine settimana le cose sono andate in maniera meno liscia. Eppure Ducati sembra aver tratto numerosi insegnamenti dalle prime due uscite stagionali.

"A Jerez abbiamo lavorato bene, migliorando giorno dopo giorno e ora dobbiamo solo consolidare nelle prossime tre gare tutto ciò che abbiamo appreso finora".

"Inoltre non dovrebbe far così caldo come nei due GP di Jerez e credo che anche questo potrà essere a nostro favore. Ho delle grandi aspettative da questo GP”.

