Dovizioso: "Feeling pessimo, ma troppi avvallamenti"

Andrea Dovizioso era parso molto fiducioso alla vigilia del primo dei due weekend di Misano della MotoGP, ma la prima giornata di prove non è andata come avrebbe sperato il pilota della Ducati. Le Yamaha e le KTM sono parse subito in grande forma, mentre le Rosse hanno faticato, con il solo Danilo Petrucci che al momento avrebbe accesso diretto alla Q2 di domani pomeriggio.

Il forlivese invece al momento si ritrova fuori dalla top 10 cumulativa per appena 9 millesimi, ma più che altro sembra preoccupato dallo scarsissimo feeling trovato stamani con la sua Desmosedici GP, anche se cova ancora la speranza di trovare il modo di raddrizzare la situazione nella mattinata di domani.

"Il feeling oggi era veramente pessimo, ma non vi so dare delle risposte, perché credo che fosse più una questione mia. Però quando hai questo feeling pessimo e riesci a fare dei tempi decenti, non è così male. Vediamo se domani mattina sarà tutto uguale o se invece riusciremo a lavorare sui dettagli che ci servono per la gara" ha detto Dovizioso.

Anche perché a peggiorare la situazione ci si è messo il nuovo asfalto, che offre tantissimo grip, ma presenta anche troppi avvallamenti che rendono le moto particolarmente nervose.

"E' chiaro che la situazione non è grave al punto da dire che non si possa correre, però pensando che è stata appena rifatta la pista con un grip esagerato, non è sicuramente bello incominciare con tutte queste buche. Ce ne sono tante, ma poi sono più avvallamenti che buche. Soprattutto quando c'è una spesa così grossa per cercare di migliorare la situazione dell'anno scorso, non credo che saranno tanto contenti del risultato. E' così un po' ovunque, ma è logico che la parte veloce è quella più pericolosa".

In mattinata ha perso anche diversi minuti a causa di un alert apparso sul suo dashboard proprio quando stava per uscire dai box: "Questa mattina abbiamo avuto un piccolo problema di elettronica. Niente di grave, ma non ci siamo voluti prendere il rischio di andare in pista così".

Qualcosa di simile si è ripresentato nella FP2, ma Andrea non sembra aver dato troppo peso alla cosa: "Abbiamo solo perso un pochettino di tempo, ma al pomeriggio siamo stati molto veloci a prendere la decisione giusta. Non è bello cambiare moto per fare il tempo, ma non è stato un problema. Sono cose che succedono, ma le prove servono anche a questo, per evitare che queste cose possano capitare in gara".

Qualcuno gli ha anche domandato se le due gare di Misano saranno decisive in ottica Mondiale, ma Dovizioso non sembra pensarla così: "Decisive no, ma importantissime. E' un momento in cui in campionato siamo tutti molto vicini, quindi è normale che fare dei buoni risultati condizionerebbe il campionato in positivo. Sono molto importanti, ma non decisive".