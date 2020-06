Dovizioso: clavicola fratturata, sarà operato stasera

L'esito della radiografia a cui è stato sottoposto all'ospedale di Forlì è proprio quello che Andrea Dovizioso e la Ducati non avrebbero voluto: ha infatti evidenziato la temuta frattura della clavicola sinistra.

Il forlivese oggi era impegnato nella prima gara del campionato regionale di motocross a Faenza, gara per la quale aveva ottenuto il via libera della Casa di Borgo Panigale per partecipare e tornare a sentire l'adrenalina della mischia.

Purtroppo, però, il vice-campione del mondo della MotoGP è stato vittima di una caduta e fin da subito ha sentito dolore alla spalla destra, con il sospetto che qualcosa potesse essersi rotto nella clavicola.

Un sospetto che è stato confermato dagli esami. Cosa che purtroppo lo costringerà anche a sottoporsi ad un intervento chirurgico, che sarà effettuato questa sera a Modena, con l'intento di ridurre i tempi di recupero in vista della prima gara del Mondiale, prevista per il 19 luglio a Jerez de la Frontera.

Una fonte interna alla Ducati, infatti, ha confermato: "In condizioni normali, l'operazione non sarebbe necessaria. Ma è stato deciso di farla per essere certi che sarà 100% a Jerez".

La sensazione, dunque, è che non si tratti di un intervento particolarmente invasivo, se si spera in un recupero completo nello spazio di una ventina giorni.

Quel che è certo però è che il tempismo dell'infortunio non è stato ideale, visto che di mezzo c'è un rinnovo contrattuale che stenta a decollare e che il via del Mondiale ormai è alle porte.