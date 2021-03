Dovizioso cade in motocross: preoccupazione per i test Aprilia

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Andrea Dovizioso con Aprilia: il forlivese, che dovrebbe provare la RS-GP a Jerez de la Frontera dal 12 al 13 aprile, è caduto nella giornata odierna durante una gara di cross del campionato regionale Lombardia a Chieve e ha rimediato un infortunio.

Ancora non si conosce l’entità della lesione riportata nella caduta, ma il pilota si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per escludere danni. La speranza è quella di essere in forma per i test con la moto della Casa di Noale, dopo l’annuncio del test arrivato la scorsa settimana che ha mandato in visibilio i fan e coloro che sentono la mancanza del forlivese in MotoGP.

È nota ormai la passione di Dovizioso per il motocross e proprio questo fine settimana era impegnato nella tappa regionale lombarda con la sua Yamaha. Caduto nella prima manche della domenica mattina, è stato costretto a dare forfait nella seconda e ultima manche dell’appuntamento di Chieve. Si conclude con l’amaro in bocca dunque il round in Lombardia del pilota forlivese, che però non ha fornito ulteriori dettagli sull’infortunio rimediato nella caduta.

Non è nemmeno la prima volta che Andrea Dovizioso subisce una lesione con la moto da cross: già nel 2020 si era fatto male ad una spalla. Il 28 giugno scorso infatti era caduto durante la gara sulla pista di Monte Coralli, vicino Faenza, rimediando la frattura della spalla. La lesione aveva inizialmente preoccupato per l’inizio della stagione MotoGP, ma l’allora pilota Ducati era riuscito ad essere in griglia di partenza a Jerez, dove si è svolta la prima gara dell’anno lo scorso 19 luglio.