Dovizioso: “Arriviamo pronti, ma non dobbiamo fare errori"

La prima gara della stagione MotoGP è stata archiviata e si riparte sempre da Jerez: la pista storicamente ostile ad Andrea Dovizioso si è rivelata domenica scorsa teatro della rivalsa ed il forlivese non vede l’ora di tornare in pista, forte del risultato del Gran Premio di Spagna.

Dovizioso ha finalmente rotto la ‘maledizione’, conquistando il suo primo podio sul tracciato andaluso in un fine settimana particolarmente complicato dal punto di vista tecnico e con ancora qualche problema fisico dovuto alla clavicola fratturata tre settimane fa e non pienamente recuperata. Il terzo posto di domenica è un segnale forte che Dovi ha inviato sia agli avversari sia alla stessa Ducati, con cui l’accordo di rinnovo stenta a decollare.

Complice anche la brutta caduta di Marquez negli ultimi giri, il pilota Ducati ha tagliato il traguardo in terza posizione, agguantando il podio al termine di una gara che sembrava essere tutt’altro che positiva. Scattava dalla settima casella e ha rimontato con grandi lotte per conquistare l’agognato podio e confermare che anche quest’anno può dire la sua. Da qui riparte per un nuovo weekend di gara, a cui si sta preparando fisicamente e mentalmente.

“Dopo un fine settimana di gara così intenso, ho approfittato di questi giorni per proseguire la mia riabilitazione post-intervento alla clavicola – afferma Dovizioso – Il risultato di domenica scorsa è stato decisamente buono, e siamo riusciti ad avere riscontri positivi dal primo Gran Premio dell’anno. Arriviamo alla seconda gara pronti e, soprattutto, conoscendo meglio gli aspetti che dovremo migliorare per ottenere maggiore velocità”.

L’esperienza di domenica scorsa sarà dunque cruciale per poter affrontare al meglio il weekend che sta per cominciare. Dovizioso sa anche di dover approfittare dell’assenza di Marc Marquez, il suo rivale più duro: “Sarà importante proseguire il lavoro in questo modo, continuando ad accumulare il massimo dei punti senza commettere errori. Le temperature saranno ancora una volta molto elevate e la gara sarà dura fisicamente. Ne approfitto per augurare a Marc, Alex e Cal una pronta guarigione. Spero di rivederli presto in pista”.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora