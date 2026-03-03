MotoGP | Ecco dove manca ancora di chiarezza il sistema di penalità

Simon Crafar ha assunto uno dei ruoli più difficili nella MotoGP. Dopo essere passato dall'essere un pilota capace anche di vincere un GP ad un rispettato opinionista televisivo, Crafar ha assunto il ruolo di presidente dello Stewards Panel all'inizio dello scorso anno, quando ha sostituito il controverso Freddie Spencer. Una posizione che raramente riceve elogi. Se tutte le decisioni sono corrette, nessuno se ne accorge, ma ne basta una controversa per ricevere critiche da ogni parte.

Lo si è visto nel fine settimana, quando sabato la Direzione Gara della MotoGP è tornata sotto i riflettori, dopo la Sprint del Gran Premio di Thailandia, che ha aperto la stagione 2026. Al penultimo giro, Marc Marquez ha attaccato Pedro Acosta all'ultima curva, lanciando il suo caratteristico "block pass" sul pilota della KTM. Ma i due hanno avuto un leggero contatto e Acosta è stato costretto a uscire di pista. Il campione del mondo in carica è riuscito a rimanere in pista, ma gli è stato ordinato di cedere la posizione nell'ultimo giro. Il pilota della Ducati ha obbedito con riluttanza all'ordine, consentendo ad Acosta di conquistare la sua prima affermazione in una Sprint.

Marquez era visibilmente agitato per la decisione e, nel giro di rientro, ha applaudito sarcasticamente mentre passava davanti all'ufficio dei commissari. Nell'intervista post-gara, il campione del mondo in carica non ha nascosto i suoi sentimenti, mentre il team manager Davide Tardozzi ha quasi immediatamente contestato la decisione in televisione.

Quando è coinvolto un pilota del calibro e della popolarità di Marquez, è inevitabile che ci siano polemiche. Ed è giusto dire che questo è diventato l'argomento principale di conversazione dopo la Sprint, mettendo un po' in ombra la brillante rimonta di Acosta dalla sesta posizione in griglia.

Analizzare lo scontro tra Marquez ed Acosta potrebbe aprire un vaso di Pandora, ma è importante stabilire alcuni fatti. In primo luogo, contrariamente a quanto affermato da Tardozzi, Marc e Pedro sono entrati in contatto, come ha confermato il secondo. E mentre Marquez ha espresso frustrazione per essere stato avvisato in ritardo, le immagini televisive hanno mostrato che la penalità era stata comminata molto prima. Non è chiaro, dunque, se ci sia stato un ritardo nella notifica sul dashboard o se semplicemente non sia stato in grado di controllarla a metà giro.

Ognuno avrà la propria opinione sull'incidente. Alcuni sostengono con forza la filosofia del "lasciarli correre", mentre altri chiedono limiti chiari nei duelli ruota a ruota. Entrambe le posizioni hanno i loro pro ed i loro contro.

Marquez è sempre stato noto per i suoi sorpassi aggressivi ma decisivi, che lasciano ai suoi rivali poche possibilità di reagire. Acosta, tuttavia, non ha mai mostrato molta propensione a cedere, nemmeno contro Marquez. Al suo debutto in MotoGP, nel 2024, ha affrontato l'allora pilota del Gresini Racing, dimostrando di non aver paura di scontrarsi con le più grandi star della MotoGP.

È anche comprensibile che alcuni osservatori fossero un po' a disagio per la mossa di Marquez. Il sette volte campione della MotoGP è arrivato da molto indietro e ha lasciato poco spazio al suo connazionale spagnolo. Il 21enne è stato anche fortunato a non perdere il secondo posto a favore di Raul Fernandez, che aveva raggiunto il duo di testa mentre si scatenava la lotta per il comando.

I due piloti che dovrebbero formare la squadra ufficiale Ducati nel 2027 si sono scontrati sabato in Thailandia. Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Sebbene la tempistica della decisione Marquez-Acosta sia stata messa in discussione, ci sarebbe stata una reazione ancora più forte se la Sprint fosse stata decisa ore dopo, a porte chiuse. I tifosi dovrebbero sempre sapere chi è il vincitore quando lasciano la pista alla fine della giornata.

Ma c'è una zona grigia in questo incidente: se il fatto che Marquez sia rimasto all'interno delle linee bianche sia rilevante se il suo rivale è stato costretto a uscire di pista. Purtroppo non c'è una risposta chiara a questa domanda, poiché è difficile dire se Marquez avrebbe fatto la curva se Acosta non fosse stato all'esterno.

È stato anche interessante sentire cosa ne pensavano gli altri piloti. Dopo la Sprint, la maggior parte di loro ha suggerito che la penalità non fosse necessaria e ha chiesto una maggiore libertà di gareggiare. Se Marquez avesse fatto la stessa mossa con loro, probabilmente molti avrebbero messo in discussione la tattica del campione del mondo. Lo stesso Acosta però ha ammesso che, se i ruoli fossero stati invertiti, avrebbe cercato di superare Marquez allo stesso modo. I piloti sono dei corridori nel cuore e opereranno sempre al limite delle regole. Del resto, anche se finiscono in una situazione marginale, c'è sempre la possibilità che la decisione vada a loro favore.

In definitiva, però, la gestione dei commissari in MotoGP è notevolmente migliorata da quando Crafar ha assunto l'incarico lo scorso anno. Nel 2025, i piloti erano quasi unanimi nel lodare il neozelandese, che ha migliorato la comunicazione e garantito una coerenza che in quella fase era assolutamente necessaria. Anche Marquez ha dato credito a Crafar dopo che lui ed il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia sono stati convocati nell'ufficio dei commissari al Gran Premio d'Italia dello scorso anno. Nessuno dei due aveva infranto il regolamento e lo scontro era già stato giudicato un incidente di gara, ma Crafar voleva comunque sentire il loro punto di vista.

Tuttavia, il weekend del GP di Thailandia ha messo in evidenza una mancanza di trasparenza nel modo in cui gli incidenti vengono giudicati dai commissari. Marquez ha fatto riferimento alle "nuove regole" nelle interviste post-gara senza specificare quali fossero effettivamente. Sebbene i suoi commenti implicassero che i piloti fossero stati informati su come sarebbero stati valutati i contatti, il regolamento sportivo non entra nel dettaglio su questioni come la "guida responsabile" e il "causare una collisione". Sarebbe sicuramente utile se la MotoGP adottasse l'approccio della Formula 1 e pubblicasse le proprie regole di ingaggio, per i piloti, i team ed i tifosi in generale.

Esiste già un approccio molto netto in relazione alle violazioni dei track limits nella MotoGP e gran parte del processo è stato automatizzato grazie all'uso dei sistemi di pressione implementati nei circuiti. Di conseguenza, i fan comprendono ampiamente come vengono giudicati i limiti di pista, in particolare nell'ultimo giro, ma gli standard di sorpasso rimangono un mistero.

La gestione delle gare non sarà mai esente da polemiche, ma linee guida più chiare e accessibili al pubblico su ciò che costituisce un contatto accettabile e ciò che non lo è contribuiranno notevolmente a ridurre la confusione. Lo Sprint di sabato è stata una delle più belle dall'introduzione del format con la gara breve. Se la MotoGP è in grado di offrire questo tipo di spettacolo, la conversazione dovrebbe concentrarsi su ciò che accade in pista e non su ciò che viene deciso nell'ufficio dei commissari.

La MotoGP dovrebbe fornire spiegazioni pubbliche sulle decisioni della direzione di gara. Foto di: Steve Wobser / Getty Images