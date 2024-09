Dorna e FIM rinnovano l'accordo sui diritti della MotoGP fino al 2060

Dorna, promoter del Campionato del Mondo, si è assicurata i diritti della MotoGP, della Superbike e di tutti i Campionati del Mondo che ora gestisce per i prossimi 35 anni.

"Dorna Sports, titolare dei diritti della MotoGP, e la Fédération Internationale (FIM) hanno annunciato l'estensione del loro accordo a lungo termine, che assicura i diritti promozionali di tutti i Campionati Mondiali FIM gestiti da Dorna fino al 2060”, spiega un comunicato ufficiale.

"La continuazione di questa partnership di successo garantisce un valore, una continuità e un'opportunità senza precedenti per la MotoGP in un panorama sportivo globale in rapida evoluzione", pros il comunicato.

"Dorna si è assicurata per la prima volta i diritti promozionali del Campionato del Mondo FIM Grand Prix nel 1992. Insieme, la partnership ha ampliato il successo e la popolarità di questo sport per i fan di tutto il mondo e continua a farlo, con la MotoGP che ha avuto una traiettoria di crescita globale impressionante nelle ultime stagioni", si legge nella nota.

"Lavorando in tandem con l'associazione dei team (IRTA) e l'associazione dei costruttori (MSMA), la partnership tra la FIM e Dorna è alla base di un ecosistema invidiabile all'interno della MotoGP, costruito su un livello di consenso senza pari che mette lo sport al primo posto".

In particolare, i Campionati Mondiali FIM considerati nell'ambito di questo accordo includono il Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike dal 2015, il Campionato Mondiale FIM Enel MotoE dal 2019, il Campionato Mondiale FIM JuniorGP dal 2019 e il Campionato Mondiale FIM Women's Circuit Racing dal 2023.

La nuova sede della federazione

Il contratto tra la FIM e Dorna è stato firmato ed è in vigore fino al 2043, ma sotto la presidenza di Jorge Viegas, la Federazione ha iniziato la costruzione di una nuova sede in Svizzera, e l'estensione dell'attuale accordo significherà un'iniezione finanziaria che permetterà di intraprendere questa favolosa opera.

"Questo è un momento incredibilmente importante, che fornisce chiarezza e sicurezza a lungo termine in relazione all'apice dello sport del motociclismo", ha spiegato Viegas nel comunicato.

"Questo non è importante solo per tutti coloro che sono direttamente coinvolti nella MotoGP, ma anche per la comunità motociclistica in generale. A nome della FIM, desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da Dorna Sports dal 1992 e attendo con grande fiducia di unire i nostri sforzi per garantire la continua crescita e il successo della MotoGP per molti anni a venire".

"Essere riusciti a raggiungere un accordo di questo tipo a lungo termine aggiunge un valore incredibile alla MotoGP", ha aggiunto Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna.