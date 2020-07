Il mese scorso, Motorsport.com ha rivelato che Pol Espargaro andrà ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale Honda nel 2021, mentre Alex Marquez si trasferirà nel team LCR con il pieno supporto della HRC.

Con la seconda moto di LCR, quella che corre con i colori Idemitsu, che è stata predisposta appositamente per un pilota giapponese, è improbabile che sia Takaaki Nakagami a fare spazio al più giovane dei fratelli Marquez.

Questo ha messo in forte dubbio il proseguimento della carriera in MotoGP di Cal Crutchlow, nonostante il britannico recentemente avesse detto che difficilmente il 2020 sarà il suo ultimo anno, al contrario delle previsioni che aveva fatto in precedenza.

Quasi tutte le moto ufficiali sono già assegnate per il 2021, con un solo posto libero in Aprilia, uno in Ducati Pramac (anche se è molto probabile che venga confermato Pecco Bagnaia) ed uno nel team ufficiale della Casa di Borgo Panigale, con la trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso che è sempre in una fase di stallo.

Un eventuale ritiro di Crutchlow perà lascerebbe la MotoGP senza un pilota britannico, cosa che Dorna sarebbe ansiosa di evitare, visto che nel 2017 ha lanciato la British Talent Cup proprio nel tentativo di andare a scovare nuovi emergenti oltremanica.

Parlando in esclusiva con Motorsport.com, Ezpeleta ha detto: "Vorrei che Cal rimanesse con noi per molto tempo. E come abbiamo fatto molte volte, lo aiuteremo a trovare un posto nel 2021".