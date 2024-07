Domenicali: “Bagnaia ha dimostrato di essere il migliore con la stessa moto”

Più di 94mila persone hanno sfilato nei tre giorni del World Ducati Week, che ha avuto un’affluenza record per la sua 12^ edizione. I ducatisti e gli appassionati di tutto il mondo delle due ruote hanno riempito il Misano World Circuit Marco Simoncelli arrivando da ogni continente (86 nazioni rappresentate) per condividere tre giorni di festa e divertimento, secondo quanto riportato dal marchio bolognese.

L’edizione 2024 del WDW è stata piena di eventi e novità, come la presentazione della nuova versione S della Panigale V4, con cui è stata disputata l’attesissima “Lenovo Race of Champions”, con 15 moto in pista e con livree speciali, repliche delle moto che corrono nel mondiale. La gara di sabato ha infiammato gli appassionati, raggiungendo il punto più alto quando il Campione del mondo in carica della MotoGP Pecco Bagnaia ha trionfato davanti ad Andrea Iannone (poleman del venerdì) e a Marc Marquez, la nuova stella di Ducati.

Claudio Domenicali y Pecco Bagnaia Foto de: Ducati

Claudio Domenicali, CEO Ducati, si è congratulato per il successo dell’evento: “Il World Ducati Week è l’evento che meglio incarna la missione del nostro marchio di offrire esperienze memorabili ai nostri appassionati, create intorno a moto speciali che sono una combinazione magica di tecnologia e bellezza nel piuù puro stile italiano. Le cifre di questa edizione sono straordinarie e sono la prova che l’amore per Ducati nel mondo non è mai stato così forte”.

Domenicali ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e anche i piloti del marchio “che hanno regalato uno spettacolo unico nel mondo come la Lenovo Race of Champions. Il rendimento raggiunto della nuova Panigale V4S è davvero incredibile: il giro più veloce della sessione di qualifica è rimasto a soli 3.2 secondi dal record della pista in MotoGP, che appartiene a Pecco Bagnaia in 1’31”8”, ha ricordato con orgoglio.

Los Fans de Ducati durante la WDW 2024 Foto de: Ducati

Consapevole del dibattito che c’è per la differenza tra la Ducati GP24 che utilizza Bagnaia e la GP23 di cui dispone Marc Marquez, il capo del marchio di Bologna ha definito il piemontese come il migliore: “Altrettanto incredibile è stata la determinazione con cui Pecco ha dimostrato ancora una volta di essere il migliore, in una gara dove tutti avevano esattamente la stessa moto”.

Audience record al livello della MotoGP

Secondo Ducati, ai numerosi tifosi presenti a Misano per vedere la Lenovo Race of Champions, si sono uniti 687.000 spettatoti che si sono sintonizzati da casa per seguire la diretta sul canale YouTube di Ducati e sulla pagina Facebook della MotoGP. A questi, si sono aggiunti dodici servizi internazionali di televisione e streaming, tra cui Motorsport.com e Motorsport.tv, che hanno trasmesso la gara all’interno della programmazione, rendendo la Lenovo Race of Champions un evento mondiale dl livello di audience della stessa MotoGP.