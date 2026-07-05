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Diretta video: seguite la Race of Champions della World Ducati Week 2026

Seguite in diretta streaming su Motorsport.com la Race of Champions dell'edizione del centenario della World Ducati Week, che vedrà i piloti della Rossa sfidarsi sulle Panigale V4 Tricolore. A scattare dalla pole position sarà Nicolò Bulega.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:

Questo fine settimana Misano si tinge di Rosso per la World Ducati Week. E non è un'edizione come tutte le altre, perché si tratta di quella che va in scena in occasione del centenario della Casa di Borgo Panigale, festeggiato proprio nella giornata di ieri.

Uno degli appuntamenti più attesi è senza ombra di dubbio la Race of Champions, che porta in pista tutti i piloti più importanti del marchio, a partire da quelli della MotoGP e da quelli del Mondiale Superbike, che si sfidano in sella alle Panigale V4 Tricolore. Gara che potrete seguire in diretta streaming anche qui su Motorsport.com, a partire dalle ore 12:15.

Nella giornata di ieri ci sono state le qualifiche, che hanno visto primeggiare il dominatore del Mondiale Superbike, l'italiano Nicolò Bulega, che ha fermato il cronometro su un tempo di 1'34"386, arrivando quindi a circa tre secondi dai tempi della SBK.

A dividere la prima fila con lui ci saranno Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia, vincitore delle ultime due edizioni della Race of Champions, che è stato il più veloce tra i piloti della MotoGP. Bisogna scendere al sesto ed al settimo posto per trovare infatti i due portacolori della Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

E' stato molto prudente invece il campione del mondo in carica Marc Marquez, che sta finalmente recuperando dall'ennesima operazione alla spalla avvenuta nel mese di maggio ed evidentemente non ha voluto rischiare, come lascia intendere il suo 12° posto in griglia.

Bisogna registrare anche alcune assenze di lusso, come quelle dei due piloti del Gresini Racing, Alex Marquez e Fermin Aldeguer. Il primo è rientrato da poco dall'infortunio di Barcellona, quindi ha preferito rimanere a riposo, mentre il secondo si è fratturato la vertebra T7 lo scorso fine settimana ad Assen. All'appello però manca anche Iker Lecuona, pilota ufficiale Ducati in SBK, diventato per la prima volta papà nei giorni scorsi.

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