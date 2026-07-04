Video: le qualifiche della Race of Champions della World Ducati Week

Il circuito di Misano Adriatico ospita questo fine settimana, durante la World Ducati Week, la Lenovo Race of Champions, e prima della gara di questa domenica, che potrete vedere anche qui in diretta su Motorsport.com, questo sabato potete seguire qui le qualifiche per quella gara.

15 piloti Ducati, tra MotoGP e Mondiale SBK, saranno in sella alla Ducati Panigale V4 Tricolore per conquistare una vittoria nell'edizione della World Ducati Week che celebra il centenario della storica casa. Le qualifiche della Race of Champions scattano alle 15:45 di oggi e avranno una durata di 25 minuti.

La grande stella dell'evento è il campione in carica della MotoGP, Marc Marquez, che condividerà la griglia con il suo compagno Pecco Bagnaia, che disputa la sua ultima Race of Champions prima di unirsi ad Aprilia nel 2027 e dopo aver vinto le due edizioni precedenti. Oltre a loro, ci saranno anche il collaudatore Michele Pirro ed i piloti del Team VR46, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre la grande assenza è quella dei piloti del Gresini Racing, Alex Marquez e Fermin Aldeguer, a riposo per infortunio.

Tra i più attesi c'è anche il leader del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega, così come Alvaro Bautista. Dalle Superbike arrivano anche Yari Montella, Lorenzo Baldasarri, Alberto Surra e Tarran Mackenzie. Fuori da queste due categorie, ma presenti anche loro per correre a Misano, ci saranno Tommy Bridewell, dal British Superbike, Cameron Beaubier, pluricampione del MotoAmerica, Hafizh Syahrin, dal campionato asiatico, Josh Waters, dall'Australian Superbike, e Lukas Tulovic, dall'IDM tedesca.