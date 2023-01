Diretta MotoGP | Seguite la presentazione del Gresini Racing 2023

Carica lettore audio

A due settimane dai primi test ufficiali, il conto alla rovescia per la stagione della MotoGP 2023 è ormai iniziato e le presentazioni delle squadre si susseguono. Dopo la Yamaha, che è stata la prima, tocca ora al Gresini Racing svelare la sua nuova livrea, creata anche quest'anno dal designer Aldo Drudi, noto e riconosciuto nel settore, e non solo per le sue collaborazioni con Valentino Rossi.

L'evento si svolgerà a partire dalle 11 nella città italiana di Cervia, sulle rive dell'Adriatico e vicino alla base della squadra a Faenza. Saranno ovviamente presenti entrambi i piloti: il nuovo arrivato Alex Marquez e il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio.

Il team Gresini Racing si appresta ad affrontare la sua seconda stagione dal ritorno allo status di Indipendente e della partnership con Ducati, dopo diversi anni di collaborazione con Aprilia. Non c'è più Enea Bastianini, passato al team ufficiale della Casa di Borgo Panigale dopo le quattro vittorie clamorose del 2022. Al suo posto, accanto al confermato Fabio Di Giannantonio, è arrivato Alex Marquez, che punta a rilaciare la sua carriera nella classe regina con il passaggio dalla Honda alla Ducati.

Entrambi disporranno di una Desmosedici GP22, la moto con cui Pecco Bagnaia ha riportato il titolo iridato a Borgo Panigale a 15 anni da quello di Casey Stoner, quindi potranno contare su un mezzo che sarà sicuramente molto competitivo nelle prime uscite della stagione. A partire dalle 11 potrete seguire qui l'evento che ne svelerà i colori, oltre a quelli della Kalex Moto2 di Jeremy Alcoba e Filip Salac e delle Ducati MotoE di Matteo Ferrari e di Alex Finello, visto che la squadra dell'indimenticato patron Fausto è impegnata in ben tre categorie del Mondiale.