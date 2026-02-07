Vai al contenuto principale

MotoGP

Diretta MotoGP | Seguite la presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur

Sabato a Kuala Lumpur (Malesia) si terrà la grande presentazione della stagione MotoGP con tutti i piloti: seguite l'evento qui con in diretta streaming.

Gerald Dirnbeck
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Foto di gruppo piloti MotoGP 2026

Foto di gruppo piloti MotoGP 2026

Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Per la seconda volta, la MotoGP organizza una grande presentazione della stagione per i suoi fan. Questa volta la location è Kuala Lumpur, in Malesia. Non lontano dalla metropoli, pochi giorni fa si sono svolti i primi test ufficiali per la stagione 2026 sul circuito di Sepang.

Questa volta la presentazione è stata estesa a due giorni. Nel centro commerciale KLCC è stata allestita una grande fan zone. Già venerdì si è tenuto un servizio fotografico con tutti i piloti e le moto. Si sono posizionati davanti alle famose torri Petronas.

Sabato è in programma lo spettacolo principale, che si terrà nuovamente presso le Petronas Towers. L'inizio è previsto per le 19:30 locali (12:30 in Italia). I piloti faranno prima alcuni giri nell'area dedicata allo spettacolo, prima di salire sul grande palco.

I fan avranno anche la possibilità di scattare selfie con le star della MotoGP ed ottenere autografi. I piloti saranno a disposizione dei fan presenti sul posto. Inoltre, i fan saranno coinvolti nell'evento.

A creare l'atmosfera festosa saranno la band The Script e il DJ Pawsa. Si esibirà anche la band malese Dolla. L'ingresso all'evento è gratuito per i fan presenti sul posto. L'evento può essere seguito anche in live streaming con il video che vedete qui sopra.

"La presentazione della stagione ha lo scopo di avvicinare la MotoGP ai fan in modo nuovo ed emozionante", afferma Kelly Brittain, responsabile marketing di Dorna Sports, promoter della MotoGP. "Mentre continuiamo ad espandere questo sport in tutto il mondo, momenti come questo giocano un ruolo fondamentale".

"Vogliamo aprire la MotoGP a nuovi segmenti di pubblico e rafforzare il legame con i nostri fan più appassionati. Unendo musica di alto livello, intrattenimento e piloti, creiamo una piattaforma che riflette la portata delle nostre ambizioni".

La MotoGP rimarrà in Asia all'inizio dell'anno. Il 21 e 22 febbraio si terrà a Buriram (Thailandia) il secondo e ultimo test invernale. La nuova stagione inizierà lì nel weekend compreso tra il 27 febbraio e l'1 marzo.

