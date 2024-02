Diretta MotoGP | Repsol Honda Team 2024: la presentazione in streaming

E' un giorno particolare per la Honda. Per la prima volta dopo 11 stagioni non c'è Marc Marquez nel giorno della presentazione della squadra ufficiale di MotoGP. Le strade della Casa giapponese e dell'otto volte campione del mondo si sono separate dopo quattro anni travagliati tra infortuni e prestazioni deludenti della RC213V e quindi c'è la voglia di voltare pagina.

Al posto del pilota di Cervera è arrivato Luca Marini, che si giocherà la sua grande occasione cercando di riportare la HRC ai fasti del passato. Un compito che condividerà con l'ex campione del mondo Joan Mir, che a sua volta deve riscattare un primo anno con il marchio giapponese che lo ha visto finire le sue gare più volte a terra che alla bandiera a scacchi.

La RC213V è cambiata tantissimo rispetto all'anno scorso ed abbiamo avuto modo di vederlo già nei test di Sepang, con tantissime novità dal punto di vista aerodinamico, ma non solo (si parla di un "dimagrimento" di circa 8 kg). Oggi a Madrid, nella sede del main sponsor Repsol, dovremmo assistere all'altra grande rottura con il passato recente però, perché i colori dovrebbero tornare ad essere quelli della HRC, con il marchio petrolifero spagnolo che resterà sulle carena, ma con meno rilevanza.

Per scoprire se sarà effettivamente così potrete seguire la presentazione in diretta streaming anche qui, cliccando play sulla finestra video che trovate qui sopra. L'evento inizierà quando in Italia saranno le ore 10.