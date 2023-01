Diretta MotoGP | La Ducati svela le nuove "armi" di Bagnaia e Bautista

Carica lettore audio

Le presentazione delle squadre di MotoGP è in corso da una settimana, cosa che ci ricorda che l'inizio della stagione 2023 si avvicina sempre di più. Dopo Yamaha e Gresini Racing, oggi è il turno della Ducati di svelare le moto che Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini guideranno in MotoGP. Oltre a quelle che saranno affidate ad Alvaro Bautista e Michael Rinaldi nel Mondiale Superbike.

Quella che ci si attende di vedere oggi a Madonna di Campiglio è soprattutto la nuova livrea, visto che Gigi Dall'Igna ci ha ormai abituati a tenere le novità più succose per quando i test invernali entrano nel vivo. Senza contare, che dopo le difficoltà incontrate all'inizio dello scorso anno, a Borgo Panigale giurano che avranno un atteggiamento più prudente con la moto nuovo. Del resto, i campioni ed il punto di riferimento sono loro, quindi sono gli altri a dover inseguire.

Più che altro sarà interessante scoprire se i due campioni del mondo, Bagnaia e Bautista, hanno ceduto al richiamo del numero 1 sul cupolino o se continueranno rispettivamente con il 63 ed il 19.

Per il resto, gli occhi saranno puntati sulla nuova coppia in MotoGP, perché al campione del mondo arriva ad affiancarsi Enea Bastianini, che nella passata stagione ha chiuso il Mondiale al terzo posto pur disponendo di una vecchia GP21. Si forma quindi una coppia potenzialmente "esplosiva", con due piloti che nella scorsa stagione hanno vinto la bellezza di 11 GP, che però sembra nata per regalare grandi soddisfazioni alla Casa di Borgo Panigale.

Motorsport.com sarà presenta a Madonna di Campiglio, quindi oggi non mancheranno le interviste e gli approfondimenti. Nel frattempo, godetevi la presentazione in streaming.