Diretta MotoGP | Honda presenta le RC213V di Mir e Marini per il 2026

Le presentazioni delle moto della griglia della MotoGP per il 2026 giungono al termine lunedì 2 febbraio. Dopo la presentazione di ieri dei colori del team LCR, conosciamo tutti quelli della moto della classe regina per il prossimo campionato tranne una: proprio quella del team ufficiale Honda. E la casa dell'ala dorata svelerà oggi i suoi, così tutte le scuderie avranno fatto il loro debutto prima dell'inizio dei primi test pre-stagionali, a Sepang, da martedì 3 a giovedì 5.

Data la vicinanza dei primi test collettivi invernali a Sepang, HRC ha scelto la Malesia per la presentazione della RC213V di Joan Mir e Luca Marini per la stagione 2026. Tuttavia, la casa giapponese ha pubblicizzato l'evento come "online", e potrà essere seguito solo sui suoi canali ufficiali (voi potrete farlo qui sotto). Inizierà quando in Italia saranno le 10:00.

Va ricordato che Honda si trova ad affrontare una stagione più che entusiasmante. Poco prima dell'arrivo del nuovo regolamento e degli pneumatici Pirelli, nel 2027. Il 2026 sarà un anno di transizione per molti marchi, ma non per l'azienda con sede a Tokyo. Nel 2025 HRC ha vissuto il suo anno migliore dal 2019, l'ultimo in cui Marc Marquez ha indossato i suoi colori prima dell'infortunio, e nell'ultimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Valencia, ha ottenuto i punti necessari per passare dalla Fascia D alla Fascia C del sistema di concessioni.

Pertanto, quest'anno Honda non potrà contare su vantaggi importanti, come il motore non congelato o la possibilità di fare i test con i piloti titolari, ma avrà lo stesso status di KTM e Aprilia, lasciandosi alle spalle la Yamaha. Ma il cambio di rango ha simboleggiato il passo avanti e il lavoro svolto da HRC per dimenticare il più presto possibile la peggiore crisi della sua storia nella categoria regina.

Un lavoro che, tra l'altro, si è già potuto vedere in questi giorni a Sepang, nello Shakedown: i giapponesi hanno continuato a lavorare quest'inverno (senza perdere di vista la RC214V del 2027) e la moto sembra entusiasmante, visto l'ottimo livello mostrato da Aleix Espargaro nel test riservato ai collaudatori, ai debuttanti e alla Yamaha (il suo miglior tempo, vicino all'1'56", sarebbe stato sufficiente per essere quarto in griglia nel GP della Malesia 2025).

Con questo bagaglio arriva al 2026 il team ufficiale, guidato da Alberto Puig, in cui Mir e Marini lotteranno per ottenere grandi risultati, cercando di mantenere il loro posto nel team. Honda sarà infatti uno dei protagonisti del mercato, dopo la notizia rivelata da Motorsport.com pochi giorni fa che Fabio Quartararo approderà in questo box a partire dal 2027.