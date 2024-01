Diretta MotoGP | GasGas Tech3: lo streaming della presentazione

Il Campionato del Mondo di MotoGP continua il suo periodo di presentazione per la stagione 2024. Dopo che quattro squadre hanno già svelato le loro nuove moto, ovvero il team ufficiale Ducati, Gresini, Pertamina VR46 e Trackhouse, è ora il momento di conoscere la quinta sulla prossima griglia di partenza: la GasGas Tech3.

Questo lunedì, 29 gennaio 2024, verranno presentate le RC16, che saranno portate in pista dal team satellite KTM, con Pedro Acosta che farà il suo atteso debutto nella classe regina, ed Augusto Fernandez, al suo secondo anno con la squadra. L'evento online inizierà quando in Italia saranno le 11:30 e potrete seguirlo direttamente in questa pagina.

Molti occhi saranno puntati sulla GasGas Tech3, e non solo alla presentazione, ma per tutta la stagione 2024. L'arrivo di Pedro Acosta nella classe regina, dopo essere stato campione della Moto3 nel 2021, al suo debutto, e della Moto2 nel 2023, è un evento e molti non vedono l'ora di vedere cosa sarà in grado di fare lo "Squalo di Mazarrón" in sella ad una MotoGP.

Al suo fianco ci sarà Augusto Fernandez, dopo essersi riguadagnato il posto in squadra. Lo spagnolo era l'unico esordiente della classe regina l'anno scorso, ma è riuscito a mettersi in luce, soprattutto con grandi prestazioni la domenica. KTM ha quindi deciso di garantirgli il posto per il 2024, causando la partenza di Pol Espargaró, che ha dovuto fare un "passo indietro" e che in questa stagione sarà un collaudatore per l'azienda di Mattighofen.

In termini di livrea, la verità è che non si prevedono molti cambiamenti sulla nuova GasGas, che dovrebbe confermare una colorazione simile a quella vista nel 2023.