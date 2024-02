Diretta MotoGP | Ducati Prima Pramac: lo streaming della presentazione

Manca ormai sempre meno all’inizio della stagione 2024 della MotoGP e il team Prima Pramac Racing presenta la sua moto a ridosso dello spegnersi dei semafori, ma lo fa in grande stile. Per togliere i veli alla Ducati ha scelto infatti la splendida cornice del Circuito di Sakhir, in Bahrain. MotoGP e Formula 1 si uniscono: proprio questo fine settimana torna in azione il massimo campionato delle quattro ruote in Bahrain e l’evento si tiene in concomitanza con l’avvio del fine settimana di gara.

Dopo aver sfiorato il sogno mondiale lo scorso anno, il team Pramac è pronto ad affrontare un’altra stagione in cui punta a migliorare ancora i risultati straordinari ottenuti nel 2023. Sarà un anno importante per la squadra di Paolo Campinoti, che ha in Jorge Martin la punta di diamante. Lo spagnolo, vicecampione del mondo, è desideroso di compiere un ulteriore passo in avanti in vista di una promozione ufficiale per il 2025 (considerando che è già tutto pronto per l’approdo di Fermin Aledguer in Pramac il prossimo anno).

Non solo Martin: quest’anno il team Prima Pramac può contare sull’esperienza e sul talento di Franco Morbidelli, che è impaziente di salire in moto e familiarizzare con la Desmosedici GP24. Tanta sfortuna per il pilota romano in quest’inverno, in cui un incidente in allenamento gli ha impedito di svolgere i test invernali. L’inizio di stagione non sarà semplice per Morbidelli, che però è pronto a tornare in sella e ritrovare la competitività che è mancata negli ultimi anni.