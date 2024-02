Diretta MotoGP | Aprilia RS-GP24: lo streaming della presentazione

Domani la MotoGP riaccenderà i motori per gli ultimi test pre-campionato in Qatar, ma prima ci sarà ancora tempo per una presentazione: quella della squadra ufficiale Aprilia, che oggi toglierà i veli alla RS-GP24.

Durante i test di Sepang abbiamo già avuto modo di apprezzare alcune novità interessanti introdotte dal responsabile tecnico Romano Albesiano e dai tecnici del reparto corse di Noale, come il diffusore in stile F1 sotto al codone. Una soluzione che potrebbe fare scuola come hanno già fatto altre partorite in Veneto.

Oggi vedremo la livrea delle due moto di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, dopo che in Malesia le due moto 2024 hanno girato con le carene nere. La presentazione inizierà quando in Italia saranno le ore 16 e la potrete seguire in streaming direttamente qui, su Motorsport.com.