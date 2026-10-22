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Diggia, l'addio a Phillip Island fa male: "È la Monte Carlo della MotoGP, non si doveva toccare"

"Piango tutti i giorni, è un colpo al cuore": Di Giannantonio saluta con nostalgia la pista più affascinante del Mondiale, che dal prossimo anno lascerà il calendario per lasciare spazio ad Adelaide. Sarà un weekend particolare, anche perché le previsioni meteo promettono probabilmente pioggia alla domenica.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 22 ott 2026, 10:02

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L’ultima di Phillip Island rappresenta un colpo al cuore per tanti piloti della MotoGP. Negli anni questa pista ha saputo conquistare il cuore dei piloti e degli appassionati, con i suoi curvoni veloci, i tanti cambi di elevazione e quella vista spettacolare sull’oceano che, pur secondaria, sa incantare gli occhi. Proprio per questo è diventata una delle piste più belle del mondiale, se non la più affascinante.

“Sì, sicuramente voglio godermi ogni centimetro di questa pista, ogni momento di questo weekend, perché sappiamo che è l'ultimo qui, o al momento, perché può essere l'ultimo. Quindi sì, voglio davvero godermi questo weekend”, ha raccontato Fabio Di Giannantonio alla vigilia del weekend, raccontando come vorrà vivere ogni momento di questo fine settimana in modo speciale.

Dal prossimo anno, infatti, la MotoGP si trasferirà sul circuito cittadino di Adelaide che, pur essendo in città, in realtà avrà comunque delle vie di fuga piuttosto ampie, l’aspetto che più temevano i piloti senza aver visionato la pista. Tuttavia, perdere un tracciato come Phillip Island fa male, perché è sì vero che la MotoGP sta cercando di crescere, come strutture e televisivamente, ma questa è una pista magica.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Piango tutti i giorni, questa è la pista più bella del mondo, per me è stato un colpo al cuore. Spero che stiano facendo tutte queste considerazioni per cercare di migliorare il nostro sport, è vero che questa è la pista da non toccare”, ha aggiunto il pilota della VR46 alla vigilia del weekend, sottolineando come sia la pista più bella del mondiale e che abbia un significato speciale per la MotoGP.

“Ho letto un'intervista a Stoner, che ha detto che questa è la nostra Monte Carlo, iconica come Monte Carlo per la F1, secondo me questa è la nostra vista iconica per la MotoGP, questa sarebbe da non toccare, però per il momento non c'è più, quindi è un peccato”.

Per l’ultima qui a Phillip Island il meteo promette qualcosa di particolare, perché per ora le previsioni dicono che potrebbe cadere la pioggia nella giornata di domenica, il che dovrebbe spingere a rivedere il programma per assicurare che la gara si possa svolgere regolarmente. Spesso quando piove in questa zona, infatti, gli acquazzoni sono violenti. Sapendolo in anticipo, si potrebbe rivedere il programma.

“Sì, sembra che domenica sarà una giornata piuttosto pazzesca. La buona cosa è che, sapendo, forse possiamo fare qualcosa per evitare una sorta di buona giornata per tutte le categorie e rivedere il programma. Ma al momento non sappiamo, qui ogni volta che il clima è così pazzesco, può essere super freddo, può uscire il sole e cambiare completamente in mezz'ora”.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gli ultimi due temi affrontati sono quelli relativi al calendario e al futuro. Andare o meno in Qatar, dove al momento la FIA e la MotoGP hanno rassicurato che la situazione è tranquilla, divide il paddock, perché non tutti sono certi che ci saranno le condizioni per lo svolgimento il totale sicurezza del GP. Ad esempio, alcune squadre hanno già riorganizzato i voli, spendendo anche cifre importanti per evitare le aree coinvolte nel conflitto, a conferma di come sia un argomento da affrontare con cautela.

Per Di Giannantonio, tutto dipenderà da ciò che deciderà la MotoGP, che al momento sembra disposta e intenzionata a recarsi a Lusail a novembre: “Se abbiamo una gara nel calendario e MotoGP pensa di essere sicuro di andare, voglio andare, sicuro. So che ci sono tutte queste cose che sono fuori dal nostro controllo al momento, ma voglio anche essere fiducioso nell'organizzazione del GP e di tutti i link che ha in ogni paese. Se pensano che sia sicuro andare, andrò e darò il mio massimo”.

L’ultimo punto è stato quello dei test in vista del prossimo anno. L’italiano sarà uno dei tanti piloti che cambierà squadra, passando dalla VR46 alla KTM ufficiale: una grossa opportunità per guidare anche lo sviluppo della moto, ma il punto è un altro. Cambiando squadra, Di Giannantonio non ha avuto modo di provare alcuna moto con le gomme Pirelli del prossimo anno a differenza di chi resterà con il team.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il passaggio dalle Michelin alle Bridgestone sarà forse la rivoluzione più importante, perché cambierà il modo di guidare, forse più di quanto accadrà con i nuovi regolamenti tecnici che prevedono il passaggio dai motori 1000 a 850cc, la riduzione dell’aerodinamica e l’abolizione degli abbassatori. Non essendoci una associazione dei piloti unita, non c’è stata una voce comune per opporsi alla scelta (ad ogni modo comprensibile) dei costruttori, ma dietro le quinte si sta lavorando a riguardo.

“Non lo so, in verità ci sono alcuni progressi, ma per certezza è qualcosa che voglio, perché penso che sia davvero giusto. Anche perché l'anno prossimo non sarà solo un cambiamento, sarà una nuova classe, quindi i piloti esperti non saranno esperti. Molti di noi, come me, saremo come dei rookie, perché avremo meno giorni possibili rispetto agli altri, quindi vorrei che lavorassimo perché ci sia una situazione corretta per tutti prima della gara inaugurale”, ha aggiunto Di Giannantonio.

“È anche un tema di sicurezza, conoscere le gomme, se una moto ha un problema per un giorno non puoi usare la moto, non sai l’affidabilità di alcuni pezzi della moto, per ogni costruttore, quindi per sicurezza dovremmo arrivare con un minimo e un massimo di chilometri per tutti”.

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