Di Giannantonio out nel secondo giorno dello Shakedown

Fabio Di Giannantonio non è sceso in pista martedì, nel secondo dei tre giorni dello Shakedown di Sepang riservati ai debuttanti ed ai collaudatori della MotoGP.

Il pilota italiano del Gresini Racing è arrivato in Malesia e nella notte tra domenica e lunedì non è riuscito a dormire a causa del jet lag. Nonostante questo, "Diggia" è riuscito a completare 38 tornate del tracciato malese nella giornata inaugurale dei test, staccato di circa 1"7 dal miglior tempo dell'altro esordiente Raul Fernandez con la KTM Tech3.

"È stato bello tornare in moto, soprattutto in MotoGP. Quest'inverno ho lavorato molto per mettermi in forma, sia fisicamente che con il nutrizionista. La sfortuna ha fatto sì che fossi molto stanco per via del jet lag, quindi sono sceso in pista senza aver dormito un'ora, e questo mi ha un po' penalizzato", aveva detto il pilota romano ieri, dopo essere sceso dalla sua Desmosedici.

Martedì, poco prima dell'inizio della sessione, il Gresini Racing ha riferito che Di Giannantonio non era riuscito a dormire per la seconda notte di fila, questa volta per problemi legati allo stomaco, e che quindi non sarebbe sceso in pista. La speranza del team comunque è che possa tornare in sella domani, nel terzo ed ultimo giorno dello shakedown.

Una volta concluso questo breve antipasto, le squadre avranno due giorni per prepararsi in vista di sabato e domenica, quando si comincerà a fare sul serio con le prime due giornate dei test ufficiali, che si terranno sempre sul tracciato malese.

