Debutto col botto per Alex Marquez: "Devo crescere giro per giro"

Se ci si ferma alla classifica, verrebbe da domandarsi perché, visto che occupa la 23esima ed ultima posizione, a 2"7 dal leader, ma Alex Marquez ha mostrato un grande sorriso alla conclusione della prima giornata dei test collettivi di MotoGP a Valencia.

Anche se le prestazioni non sono state esaltanti ed una caduta ha accorciato il suo piano di lavoro, si fa veramente fatica a dare torto ad un ragazzo che fino ad una settimana fa era convinto che avrebbe corso in Moto2 e che invece nel 2020 sarà pilota ufficiale Honda, per di più dividendo il box con suo fratello Marc.

"E' successo tutto in fretta, perché il ritiro di Lorenzo è stato improvviso ed ha cambiato i miei piani, perché sarei dovuto rimanere in Moto2 l'anno prossimo. Ma è una grande opportunità per me, quindi cercherò di fare del mio meglio fin dall'inizio" ha detto a caldo Alex, dopo aver completato 53 giri in sella ad una RC213V gestita oggi dal Team LCR, visto che nel box del team ufficiale c'era il collaudatore Stefan Bradl.

Il bilancio di questa prima giornata per lui comunque rimane positivo, perché si è goduto l'esperienza, progredendo di run in run. E questo sarà sostanzialmente l'obiettivo primario del suo inverno.

"Sono felice. La cosa che cambia di più rispetto alla Moto2 sono i freni in carbonio. Ma anche le gomme e la potenza di sicuro. Oggi comunque mi sono divertito in moto, a parte la caduta che ha cambiato un po' i piani, perché non ho potuto fare troppi giri. Ma penso che sto migliorando giro dopo giro, run dopo run, e questa è la cosa più importante, quindi mi diverto. Domani sarà la stessa cosa: dovrò provare a continuare a migliorare giro per giro".

La caduta, avvenuta alla curva 11 dopo appena 8 giri, non è stata certamente il miglior biglietto da visita, ma il campione del mondo della Moto2 ha assicurato che dalla Honda non hanno fretta e vogliono lasciargli il tempo di imparare.

"Beh, non è certo il miglior modo per iniziare. Mi sono detto: 'Non può essere possibile'. Ma alla fine è stato un errore da principiante. Alberto mi ha già detto: 'Se sbagli, non preoccuparti, siamo qui per questo'. La cosa più importante ora è imparare, trovare i limiti della moto e crescere come pilota".

Per il momento non ha ancora avuto modo di confrontarsi con il fratello, ma la prima domanda che gli farà è come lo ha visto in moto. Del resto, parliamo del parere di un otto volte campione del mondo.

"No, non l'ho ancora visto, ma dopo ne parleremo sicuramente. Durante la giornata no, è difficile. Io sono concentrato sul mio lavoro e lui sul suo, dobbiamo essere professionali da questo punto di vista. La prima cosa che gli chiederò però è come mi ha visto in moto".

Per il momento, girando ancora su tempi alti, non è ancora riuscito a capire quali possano essere le criticità della RC213V: "Finché fai questi tempi è tutto abbastanza comodo. Ho bisogno di avvicinarmi di più al limite e sicuramente arriveranno i problemi. Ma per ora mi sto godendo la moto e basta".

Infine, ha dato la conferma che questi per lui saranno gli unici due giorni con il team di Lucio Cecchinello, mentre la settimana prossima a Jerez lavorerà con il team ufficiale e che la sua squadra sarà la stessa di Jorge Lorenzo nella stagione appena conclusa, comandata da Ramon Aurin.

"Sarò nel box Repsol a partire dai test di Jerez. Avrò la stessa squadra con cui ha finito Lorenzo, con Ramon Aurin come capo tecnico. Tutto uguale" ha concluso.

