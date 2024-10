Dall'Igna: "Marquez ha ribadito di essere di nuovo al vertice della MotoGP"

La stagione 2024 della MotoGP rischia di essere davvero indimenticabile per la Ducati, che di gara in gara continua a stracciare ogni tipo di primato. A Phillip Island è arrivato addirittura il 16° successo per una moto della Casa di Borgo Panigale, suggellato non solo con l'ennesima tripletta, ma piazzando addirittura la bellezza di sei moto davanti a tutti. Per di più su una pista che storicamente tende a ridurre i gap tra le moto, quindi probabilmente dove può avere addirittura più valore.

Numeri che il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha snocciolato nel resoconto del fine settimana australiano che ha pubblicato su LinkedIn: "Sedicesima vittoria della stagione! Sei nostre moto nelle prime 6 posizioni: un'altra storica prima volta da festeggiare insieme. Un'altra splendida occasione per ringraziare tutti coloro che compongono la grande famiglia Ducati Corse".

La sua analisi, e non poteva essere diversamente, è proseguita con il trionfo del futuro pilota ufficiale Marc Marquez, che secondo l'ingegnere veneto ha confermato una volta per tutte che ormai il nove volte campione del mondo è tornato ad essere il fenomeno che tutti conoscevano prima del grave infortunio rimediato a Jerez nel 2020.

"Un fantastico Marc Marquez centra il suo terzo successo nel 2024 per ribadire, come se ce ne fosse bisogno, che è davvero lì, di nuovo al vertice della MotoGP. E lo fa nel suo modo inimitabile, dopo un'incredibile rimonta che lo ha portato subito, e con un'autorità disarmante, a ridosso dei primi e poi al duello appassionante con Martin".

"Un vero capolavoro sulla pista a lui più congeniale. Si è 'scatenato', come fa quando sente il profumo della vittoria, senza risparmiarsi. Irrefrenabile. Ma la vera misura della sua forza, del suo peso specifico, sta tutta nell'essersi subito ripreso da una partenza molto sfortunata, imponendosi su tutto e su tutti come il 'vincente di turno'".

Il weekend australiano però ha anche un vincitore morale in Jorge Martin. Il pilota del Prima Pramac Racing ha mostrato di essere maturato molto rispetto ad un anno fa, capendo che era il momento di accontentarsi quando Marquez lo ha attaccato nel finale, perché i 20 punti del secondo posto valevano quasi come un successo, visto che gli avrebbe permesso di portare alla stessa cifra il gap nella corsa al titolo nei confronti di Pecco Bagnaia.

"Anche su un Martin che, a dire il vero, aveva indubbiamente più da perdere di Marquez. Eppure Jorge ha cercato di prevalere, con grande merito ma non a tutti i costi; è partito bene ed è rimasto lì davanti fino agli ultimi giri, non tirandosi indietro quando è stato il momento di ingaggiare una lotta avvincente con Marc, ma tenendo in debita considerazione, dopo aver dato tutto, la possibilità di guadagnare i punti più importanti. Veloce e con la giusta maturità, si porta così a +20 su Pecco".

Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Secondo Dall'Igna però non va sottovalutato anche quello che è riuscito a fare Bagnaia su una pista che per lui è sempre stata molto ostica, perché con il podio di domenica è riuscito se non altro a limitare i danni, mantenendo ancora la corsa al titolo apertissima tre gare dal termine, visto che di punti in palio ce ne sono ancora 111 tra Buriram, Sepang e Valencia.

"Un Pecco che ha vissuto un fine settimana poco brillante, mancando sempre qualcosa su una pista a lui ostile: non avendo mai trovato un vero feeling né con la moto né con la pista. Tutto è stato condizionato anche dal meteo del venerdì. Condizioni che gli hanno impedito di effettuare i test previsti per ottimizzare l'assetto su una pista caratterizzata da un nuovo asfalto, e di metabolizzare gli automatismi di cui ha bisogno per esprimersi al meglio".

"Ha corso sulla difensiva dando il massimo, lottando con i primi finché ha potuto e poi perdendo progressivamente terreno, soprattutto nell'ultima parte di gara. Ma è proprio in queste situazioni che emergono le caratteristiche di un combattente, di chi riesce a limitare i danni anche quando tutto sembra remare contro. È stato molto bravo, conquistando un podio importante: anche se oggi non si poteva davvero fare di più, ha voluto comunque dire la sua, era lì con i primi pronti a sfidarli".

Secondo il grande capo del reparto corse della Rossa però va incensata anche la gara di Fabio Di Giannantonio, che ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale nonostante sia ormai prossimo a fermarsi per un'operazione alla spalla sinistra, che lo tormenta con un infortunio ormai dal mese di agosto.

"Un plauso particolare alla grande gara di Diggia, che sia di buon auspicio anche per ciò che dovrà affrontare. Una prestazione eccellente, partita dalla 12° posizione in griglia, chiusa con un promettente 4° posto. Nel gruppo di testa, veloce e tenace, con una qualifica migliore, chi può dirlo... Lo ricordo qui l'anno scorso con il suo primo podio nella classe regina".

"Giusto il tempo di pensare alla gara in Australia, ed è già tempo di pensare all'asfalto thailandese: un'altra pagina da scrivere, che anticipa un finale tutto da gustare. Forza, Ducati!", ha concluso.