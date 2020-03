Dall'Igna: "Marquez e Honda beneficeranno della pausa"

Le raccomandazioni a rimanere in casa delle autorità dei paesi più colpiti dal COVID-19 riguardano l'intera popolazione, compreso il responsabile tecnico della Ducati, Gigi Dall'Igna, che rimane confinato nella sua abitazione di Schio, città situata a circa 180 km a nord di Bologna, dove si trova il reparto corse della Rossa.

"Sono qui con la famiglia, come immagino tutti gli italiani. L'umore non è altissimo, la situazione non è facile, avrei preferito che tutto fosse come al solito, con il Mondiale già in corso: non possiamo fare altro che accettarlo" ha spiegato Dall'Igna in un'intervista rilasciata a Sky Sport MotoGP HD.

Con la stagione della MotoGP che non è ancora iniziata, i costruttori hanno l'opportunità di continuare a lavorare sulle loro moto prima di omologare sia il motore che il pacchetto aerodinamico. Cosa che avverrà in occasione della prima gara.

"Lavoro da casa per quello che è possibile. Stiamo cercando di sistemare alcune cose che non erano andate bene nell'ultimo test, anche se la maggior parte dei tecnici non è attiva. Ci stiamo concentrando sulle delle cose che dovremo congelare già dalla prima gara: mi riferisco all'aerodinamica, sulla quale possiamo ancora intervenire in qualche modo".

Con il rinvio dell'inizio del campionato, per ora fino al 3 maggio a Jerez, si sta iniziando a parlare della possibilità di disputare il Gran Premio di Spagna a porte chiuse, senza pubblico.

"In questi casi bisogna prendere il male minore e le gare a porte chiuse secondo me lo sono. Gli appassionati di moto potrebbero vedere i Gran Premi da casa. Non sarà la stessa cosa ed avrà un sapore strano ed innaturale. Ma siamo in emergenza: ben vengano le gare a porte chiuse".

Un problema legato a questi rinvii è legato al fatto che la FIM può assegnare un titolo iridato solamente se sono state disputate almeno 13 gare.

"La situazione si sta aggravando giorno dopo giorno. È stupido fare programmi oggi, perché domani bisognerebbe giocoforza cambiarli. Sono fiducioso che le 13 gare che servono per poterlo definire ‘Campionato del Mondo’ si riescano a fare".

A questo punto a Dall'Igna è stato domandato di provare ad immaginare cosa sarebbe accaduto se il GP del Qatar si fosse disputato regolarmente lo scorso 8 marzo.

"Dopo gli ultimi test ero fiducioso. Dovizioso nella simulazione gara con gomme usate, in tandem con Petrucci, era andato bene. Verso la fine i tempi si erano un pelino alzati, ma sono convinto che Andrea avrebbe potuto far bene, come ha fatto negli ultimi due anni. Ho visto anche un Danilo migliorato rispetto a Sepang. Insomma io l'avrei voluta fare la gara del Qatar, perché avremmo potuto fare molto bene".

Un altro argomento caldo è stato quello su chi secondo lui potrà beneficiare di questo stop forzato e Gigi non ha avuto particolari problemi ad indicare Marc Marquez e la Honda.

"Io credo che Marc Marquez ne trarrà un beneficio, perché era quello che fisicamente doveva recuperare di più. Con questi mesi di ulteriore preparazione sarà più pronto. Lo stop lascia spazio a qualche costruttore, che aveva avuto problemi sotto il punto di vista delle prestazioni e dell'affidabilità, ci sarà tempo per intervenire. Mi riferisco alla Honda sicuramente, ma anche all'Aprilia, che aveva migliorato abbastanza la moto, ma aveva qualche problema di affidabilità e potrà correre ai ripari da questo punto di vista".

Mentre Yamaha e Honda hanno già concluso delle trattative importanti, firmando contratti pesanti in ottica 2020, la Ducati deve ancora prendere le sue decisioni.

"Assolutamente fermo... Almeno per quanto ci riguarda" ha detto Dall'Igna riguardo alla situazione del mercato piloti a Borgo Panigale in questo momento in cui comunque è ferma tutta l'Italia.

I contatti con i due piloti attuali della Ducati, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, sono costanti: "Gli dico di prepararsi al meglio. Di allenarsi per quello che è possibile, almeno dal punto di vista fisico, perché quando partirà la stagione non ci sarà il tempo di fermarsi e guardarsi attorno, sarà un campionato più condensato che mai".