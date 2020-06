Dall'Igna: "Lorenzo? Le incognite sarebbero tante"

Dopo un lungo lockdown, finalmente la Ducati è tornata in pista nella giornata di ieri a Misano. In sella c'era il collaudatore Michele Pirro, ma più che gli aspetti tecnici a tenere banco sono sempre quelli di mercato per la Casa di Borgo Panigale.

Al momento l'unica certezza è che l'anno prossimo non ci sarà più Danilo Petrucci, che domani dovrebbe essere ufficializzato dalla KTM, e che al suo posto arriverà Jack Miller, promosso dopo un'ottima seconda parte di 2019 al Pramac Racing.

Il problema però è l'enorme punto interrogativo che continua a rimanere accanto al nome di Andrea Dovizioso. Con il passare delle settimane, il rinnovo sembra sempre di più l'unica soluzione percorribile per entrambe le parti, ma l'accordo continua a non arrivare.

Anzi, per una decisione ci potrebbe ancora volere più di quanto ci si potrebbe aspettare, come ipotizzato da Paolo Ciabatti ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD: "Forse la cosa più logica potrebbe essere aspettare qualche gara per avere tutti, sia il pilota che noi, una visione di come stanno le cose e prendere la decisione migliore".

Sulla trattativa con il tre volte vice-campione del mondo è intervenuto anche il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, che alla Gazzetta dello Sport ha spiegato: "La negoziazione dura da un po', stiamo soffrendo a trovare la quadratura del cerchio. La situazione si è arenata per un problema economico".

Negli ultimi giorni poi ha preso piede anche la voce di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa con Dovi. Un'ipotesi suggestiva, ma anche rischiosa, visto che il maiorchino è reduce dall'esperienza disastrosa in Honda e quest'anno non potrà neanche fare la wild card a cui avrebbe ambito con la Yamaha.

"Ho letto tante cose, ma non sono sempre vere..." ha detto Dall'Igna. "Non posso dire che non ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri per il compleanno. Ma per me non è una situazione su cui vale la pena ragionare".

Sul fatto che il cinque volte campione del mondo abbia voglia di tornare a correre, però, ha lasciato qualche indizio: "Può essere. Di sicuro non ha finito la carriera nel migliore dei modi e non gli piace. Fossi in lui, a me non piacerebbe".

Quando però gli è stato chiesto se scommetterebbe su Jorge, ha aggiunto: "Le incognite sono tante, non è un'operazione facile. E' difficile analizzare la situazione, neanche lui ha avuto il modo di valutarla bene. Avesse fatto una wild card o un test in più sarebbe meno difficile per tutti fare ragionamenti".