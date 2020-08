Dall'Igna: "Lorenzo ipotesi rischiosa, ma è sul tavolo"

Oggi c'è un Gran Premio da correre al Red Bull Ring, ma in questo fine settimana l'attenzione è rivolto soprattutto al mercato, dopo che ieri Andrea Dovizioso ha sganciato la bomba, annunciando che dopo otto anni lascerà la Ducati a fine stagione.

Una notizia che ormai era nell'aria da tempo, ma che ha un po' destabilizzato un ambiente che se la sarebbe aspettata al termine della doppia trasferta in Austria. La Casa di Borgo Panigale comunque sta già facendo le sue valutazioni per sostituire il forlivese, come ha spiegato Gigi Dall'Igna ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Abbiamo delle ipotesi sul tavolo e dei ragionamenti che abbiamo iniziato a fare quando abbiamo capito che la negoziazione sarebbe stata complicata" ha detto il direttore generale di Ducati Corse.

Le indicazioni delle ultime ore parlano soprattutto di un derby interno per la seconda sella del team ufficiale, accanto al già annunciato Jack Miller, che vedrebbe opposti Pecco Bagnaia e Johann Zarco, che comunque faranno sicuramente parte dei programmi futuri della Ducati.

"Direi che è ancora un po' presto per parlarne, ma abbiamo già confermato che ci interessa continuare il rapporto sia con Bagnaia che con Zarco, che stanno facendo sicuramente molto bene. Per il resto, abbiamo qualche idea, ma è ancora presto".

Sullo sfondo c'è sempre anche la suggestione Jorge Lorenzo, anche se quella del ritorno del maiorchino dopo un anno di stop con il passare delle ore sembra sempre più destinata a rimanere tale.

"Lorenzo lo ritengo un'ipotesi molto rischiosa, ma è sul tavolo e la valutiamo".

Guarda il Gran Premio myWorld d’Austria live su DAZN. Attiva ora