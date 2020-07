Crutchlow: “Sviluppare l'Aprilia con Aleix può essere divertente"

Con l’accordo fra Pol Espargaró ed il team Repsol Honda per il 2021 (ancora da confermare) ed il conseguente passaggio di Alex Marquez nel team satellite LCR, il grande penalizzato sarà Cal Crutchlow, che dopo sei stagioni nella squadra di Lucio Cecchinello, sarà costretto ad andare via.

Dopo aver preso la decisione a prescindere da quanto fatto dal britannico in MotoGP, Honda ha proposto a Cal di correre nel mondiale Superbike, un’opzione che il pilota ha scartato, aprendosi nuove opportunità nel mondiale dei prototipi. La possibilità più reale è quella che lo vede in Aprilia, che resta in attesa di sapere come si risolverà la sospensione per doping di Andrea Iannone. Nel caso fosse confermata, resterebbe un posto libero nella Casa di Noale, che per l’avvio di questa stagione 2020 ha confermato Bradley Smith.

Crutchlow, parlando con bikesportnews, ha affermato: “Il mio periodo con Honda è stato eccellente e abbiamo ottenuto grandi risultati insieme, ma tutte le cose belle hanno una fine. Abbiamo conquistato 19 podi con Lucio Cecchinello ed il suo team, ma ora ha altre offerte sul tavolo. Se non arrivano ad un accordo con Takaaki Nakagami, allora potrei restare, ma credo che le possibilità siano remote”.

Il britannico è arrivato al team LCR nel 2015 e dal 2017 corre con un contratto e materiale ufficiale, contando sul sostegno diretto dal Giappone. Nonostante la porta d’uscita sia aperta, il pilota di Coventry non si sente disprezzato: “Sinceramente non mi fa male. Voglio che ciò che faccio sia divertente, non si tratta di soldi. Credo che sviluppare la RS-GP insieme ad Aleix Espargaró potrebbe essere molto divertente”.

Dunque le affermazioni di Crutchlow fanno capire che gli piacerebbe molto correre in Aprilia nel 2021. Proprio con la Casa di Noale ha iniziato delle negoziazioni negli ultimi giorni, sempre in attesa di sapere quale sarà il destino di Iannone. L’approdo in Aprilia sarebbe una possibilità che avrebbe anche il sostegno del maggiore dei fratelli Espargaró, che in una recente intervista aveva affermato che sarebbe bellissimo lavorare con un pilota con tanta esperienza come Cal per sviluppare la moto.

Anche se HRC ha sempre mostrato soddisfazione nei confronti dell’impegno del britannico, soprattutto per quanto riguarda l’aiuto nello sviluppo della RC213V, Cal pensa di conoscere i motivi della decisione, tornando indietro a quando aveva iniziato a menzionare l’opzione del ritiro: “Credo di averlo detto una volta e all’improvviso sembrava che mi stessi ritirando. Fortunatamente non tutti i costruttori la vedono così e ho la fortuna di avere un buon rapporto con Ezpeleta”.

In questo senso, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta aveva affermato in un’intervista esclusiva a Motorsport.com che avrebbe aiutato il britannico: “A me piacerebbe se Cal continuasse ancora per molto tempo con noi in MotoGP. come abbiamo fatto molte altre volte, lo aiuteremo a trovare un posto”.