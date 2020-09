Crutchlow, sfortuna senza fine: caviglia ko nel paddock!

Cal Crutchlow è arrivato a Barcellona mercoledì e si è sottoposto ad un controllo medico per un precedente infortunio al braccio, che si è rivelato positivo e gli ha garantito la possibilità di tornare in sella nel Gran Premio di Catalogna, dopo aver saltato le due gare di Misano.

Una volta arrivato al circuito di Barcellona, il britannico si è sottoposto nel pomeriggio al test COVID-19 per verificare che non fosse positivo e che potesse effettivamente tornare a correre.

Tuttavia, secondo quanto ha rivelato il suo team, il britannico uscendo dall'ambulatorio è scivolato e si è rotto i legamenti della caviglia sinistra, come confermato dal dottor Max Ibanez, membro del team medico del dottor Xavier Mir.

Crutchlow si era già infortunato nel Warm-Up del Gran Premio di Spagna a Jerez, perdendo la gara per una frattura allo scafoide sinistro. Il martedì successivo, il 21 luglio, è stato operato a Barcellona da Xavier Mir. Il britannico è quindi tornato in sella nel fine settimana per il Gran Premio di Andalusia.

A causa del dolore alla mano operata, Crutchlow ha iniziato a forzare sul braccio destro e questo gli ha causato un sovraccarico per le gare successive, obbligandolo a passare nuovamente dalla sala operatoria per risolvere il problema all'avambraccio destro l'8 settembre.

La squadra ha poi annunciato che Cal avrebbe perso le due gare di Misano e avrebbe cercato di rientrare a Barcellona. Per regolamento, il Team LCR sarebbe stato obbligato a sostituire Crutchlow se non fosse tornato in sella questo fine settimana, ma al momento la Honda non ha nessun pilota disponibile come sostituto in MotoGP.

L'apice della sfortuna è stato questo nuovo infortunio, il terzo della stagione, che si aggiunge a quello di Marc Marquez, del suo sostituto Stefan Bradl e di Alvaro Bautista del team SBK, che era il potenziale sostituto di Cal questo fine settimana.

Nonostante l'infortunio alla caviglia, la Honda aspetterà ancora qualche ora per capire se Cal è in grado di salire in moto, ma soprattutto anche se i dottori gli daranno la possibilità di guidare.

Fotogallery: gli incidenti della stagione 2020 di MotoGP