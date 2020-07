Crutchlow operato con successo, vuole provarci a Jerez

Crutchlow non ha potuto correre nella gara di domenica a Jerez dopo essere stato vittima di una brutta caduta nel Warm-Up di domenica, infortunandosi al polso sinistro. I medici hanno rilevato una piccola frattura nello scafoide ed hanno deciso di trasferirlo a Barcellona per un intervento chirurgico.

L'operazione, effettuata presso l'Hospital Universitari Dexeus dal Dottor Xavier Mir e dalla sua equipe, è stata completata con successo e ora la Honda si aspetta che il pilota britannico possa tornare a Jerez per provare a competere nel Gran Premio di Andalusia di questo fine settimana, secondo appuntamento del calendario 2020.

"Anche Cal Crutchlow è stato sottoposto ad un'operazione che è andata bene e, in linea di massima, intende testare il polso venerdì. Siamo ottimisti sulla sua partecipazione al Gran Premio" ha dichiarato Alberto Puig, team manager della Honda HRC.

Col l'assenza certa di Marc Marquez, anche lui operato oggi dal Dottor Mir per la frattura dell'omero destro, per la Honda è fondamentale poter contare su Crutchlow, in quanto altrimenti avrebbe a disposizione solamente Alex Marquez e Takaaki Nakagami.

"Questo fine settimana ci concentreremo su Alex, aiutandolo a fare un passo avanti. Quando si è giovani e nuovi in una categoria, ogni settimana si migliora e si cresce. Speriamo che possa colmare il divario con i migliori della griglia" ha detto Puig.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora