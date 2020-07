Crutchlow: "Sorpreso non dell'addio, ma della firma di Pol"

La Honda ha confermato all'inizio di questa settimana di aver messo sotto contratto Pol Espargaro, che difenderà i colori del suo team ufficiale per i prossimi due anni, con il debuttante Alex Marquez che invece passerà dal Team Repsol a LRC, a sua volta con un accordo biennale, prendendo il posto di Crutchlow.

Anche se recentemente ha ammesso che perdere il suo posto non è stata una sorpresa per lui, il britannico ha messo in dubbio la decisione della Honda di puntare su Espargaro, un pilota che in sei stagioni di MotoGP ha conquistato solamente un podio.

"Non sono troppo sorpreso di aver perso il posto, sono stato più sorpreso da chi hanno scelto" ha detto Crutchlow mercoledì a Jerez, in vista del Gran Premio di Spagna di questo fine settimana.

"Non è mancanza di rispetto, ma la realtà è che se avessero scelto qualcuno come Dovizioso, penso che sarebbe una situazione diversa ed anche le mie sensazioni sarebbero differenti".

"Ma hanno scelto un pilota che conquistato solo un podio in MotoGP in sei anni. Poi hanno spostato Alex, che ovviamente è in un brutta situazione per lui, perché è stato subito messo fuori dalla squadra ufficiale".

"Ma come ho detto prima, non c'è assolutamente nessun rancore con la Honda. Ho vissuto cinque anni fantastici e abbiamo tanti ricordi insieme, comprese tre vittorie e 12 podi. Risultati che senza di loro non sarei stato in grado di fare".

