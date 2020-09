Crutchlow horror: foto e video dell'operazione sui social

Crutchlow è stato operato lo scorso 21 luglio a Barcellona per una frattura allo scafoide sinistro. Un infortunio che non gli ha impedito di tornare a correre quella stessa settimana, finendo però per sforzare parecchio il braccio destro.

Nel tentativo di non forzare la mano operata, Cal ha sovraccaricato il braccio, incappando in una sindrome compartimentale, per la quale è stato operato durante le due settimane di stop tra il Red Bull Ring e Misano.

Il pilota della Honda LCR è uno dei più eccentrici della griglia e non si è smentito neanche questa volta, caricando foto e video del braccio durante l'operazione, nei quali si possono notare l'arto completamente aperto ed i muscoli in movimento.

Cal sarà a Misano questo fine settimana per affrontare il sesto round della stagione, il Gran Premio di San Marino. Il britannico terminerà la sua avventura con la Honda a fine stagione, ma al momento non ha ancora una sella per il 2021.