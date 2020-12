Crutchlow: “Credo che avremo vincitori a sorpresa anche nel 2021”

Per la seconda volta in cinque stagioni, nove piloti diversi hanno vinto almeno una gara in MotoGP nel 2020, con Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Joan Mir, Brad Binder e Miguel Oliveira che hanno trovato la loro prima affermazione nella classe regina. La pandemia ha costretto a tagliare e concentrare il calendario e questo, insieme all’assenza di Marc Marquez per infortunio e al cambiamento della gomma posteriore Michelin, ha portato all’imprevedibilità che abbiamo visto quest’anno.

Tuttavia, Cal Crutchlow considera che, anche in circostanze normali, quello che è successo nel 2020 si ripeterà anche nelle prossime stagioni per l’uguaglianza che c’è nella categoria. Il nuovo collaudatore Yamaha elogia il gran lavoro che Dorna ha fatto negli ultimi tempi per arrivare a questa situazione. Il britannico risponde così quando gli viene chiesta una visione del 2021: “Credo che avremo vincitori a sorpresa, molti piloti diversi sul podio durante il 2021, perché in concreto hanno tutti una moto ufficiale”.

“Carmelo Ezpeleta ha fatto un lavoro fantastico con il regolamento per avere gare così serrate con tutta la griglia in lotta. Ora tutti hanno una buona moto. Qualche pilota capisce meglio le nuove gomme di qualcun altro, ma quelli che hanno avuto un po’ più di difficoltà si abitueranno e potranno essere più competitivi. Quest’anno, nei 14 gran premi, abbiamo visto grande gare e sono sicuro che continueremo a vederle anche l’anno prossimo, anche se sarà un campionato normale. Però penso che ci saranno molti vincitori diversi”.

Come desiderio, Crutchlow vorrebbe veder vincere il suo amico Jack Miller con la Ducati nel 2021 e non vede alcun motivo per cui non possa lottare per il titolo: “Voglio vedere Jack vincere. Penso che abbiamo dimostrato di essere in grado di farlo. È stato lì nelle ultime gare. Non c’è alcun motivo per cui non possa pensare di lottare per il titolo il prossimo anno. Spero che Marc Marquez torni, perché ha dominato negli ultimi anni e merita di essere sulla griglia di partenza”.