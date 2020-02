Crutchlow: "L'anteriore della Honda è peggiore del 2019"

Cal Crutchlow è stato uno dei piloti più critici verso la mancanza di agilità in curva della Honda RC213V dello scorso anno. L’inglese ha affrontato un programma di test molto intenso con tre differenti moto a sua disposizione in questa tre giorni di test a Sepang.

Dopo aver terminato la sessione odierna con il dodicesimo tempo, Cal ha ammesso che la HRC non è riuscita a migliorare la manovrabilità della moto in curva.

Quando gli è stato chiesto se vede una soluzione all’orizzonte per questo problema ha risposto: “Al momento no. Stiamo cercando di trovare qualcosa per risolverlo”.

“Stiamo apportando modifiche alla moto durante il giorno e la notte. Ieri sera abbiamo fatto altre modifiche per migliorarla, ed il team ha svolto un ottimo lavoro fino alle 2 del mattino cercando di trovare qualcosa che potesse funzionare”.

“Al momento la mia sensazione all’anteriore è peggiore rispetto allo scorso anno, e questo non è positivo, ma ci sono delle aree in cui la moto di quest’anno sembra essere superiore come il motore. Purtroppo non riesco ad affrontare le curve come vorrei per essere competitivi”.

“Purtroppo con questa moto non riesco a portare velocità in curva. Con quelle sensazioni all’anteriore non mi è possibile”.

Anche Marc Marquez ha ammesso che il comportamento della Honda 2020 è simile a quello dello scorso anno, ma ha voluto sottolineare come il punto di forza sia il motore.

“Il carattere della moto è molto simile a quella del 2019. Diciamo che è una evoluzione. Al momento stiamo lavorando per comprendere le gomme perché sono cambiate leggermente rispetto alla passata stagione. Poi ci concentreremo sul motore perché tra un mese, in Qatar, non potremo più cambiare niente”.