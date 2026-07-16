MotoGP | Dentro la cronistoria del frenetico ritorno di Marc Márquez

Non c'è pace per Márquez, che lo scorso anno ha portato a termine una delle storie più straordinarie della storia dello sport e che, senza quasi avere il tempo di fermarsi, si è ritrovato immerso in un'altra sfida enorme, che mette alla prova la sua capacità di resistenza e di superare le avversità.

L'infortunio conseguente all'incidente provocato da Marco Bezzecchi in Indonesia, appena una settimana dopo che lo spagnolo aveva festeggiato a Motegi il suo settimo titolo MotoGP, lo ha riportato ancora una volta a un limite che, probabilmente, nemmeno lui pensava di poter raggiungere. Soprattutto per l'incertezza causata dagli imprevedibili effetti della compressione del nervo radiale del braccio destro, che smetteva improvvisamente di rispondere mentre era in sella alla moto. Una situazione che lo ha fatto precipitare in uno stato di ansia, non riuscendo a capire cosa gli stesse accadendo, dal quale è riuscito a liberarsi soltanto la domenica del Gran Premio di Francia, quando si è sottoposto al settimo intervento chirurgico, dopo che i medici avevano finalmente individuato la causa del problema.

Venti giorni dopo l'operazione, il campione in carica è tornato a gareggiare al Mugello, dove ha corso con la prudenza che il momento richiedeva e dove si è finalmente tolto un peso enorme che si portava sulle spalle da quando era risalito in moto durante i test pre-stagionali.

"Ho bisogno di riposare mentalmente. Nessuno può immaginare il livello di stress che ho sopportato nella prima parte della stagione", ammette il pilota catalano. "Nelle prime cinque gare non capivo assolutamente nulla. Cadevo senza sapere cosa stesse succedendo, perché i nervi non mi davano alcun segnale. Poi, inoltre, l'intensità con cui ho affrontato le gare di Balaton e Brno è stata enorme, impossibile da sostenere per l'intera stagione", ha riflettuto il pilota Ducati subito dopo la vittoria al Sachsenring, domenica scorsa, dove ha conquistato il suo terzo successo nelle ultime quattro gare del calendario e la seconda doppietta.

L'inizio di campionato altalenante, unito al livello di competitività mostrato da Marco Bezzecchi e Aprilia, aveva portato molti a considerare ormai sfumate le possibilità del numero 93 di difendere il titolo. Fino all'operazione e, più precisamente, fino a tre settimane fa, il pilota di Cervera (Lleida) non aveva nemmeno voluto ammettere che la straordinaria rimonta che stava compiendo lo avesse riportato in piena lotta per il Mondiale.

Una battaglia resa possibile anche dal periodo negativo di Bezzecchi, che nelle ultime quattro gare ha raccolto appena 13 punti contro i 119 di Márquez. Questo divario ha permesso al pilota Ducati di risalire dall'ottavo posto che occupava dopo il Mugello, quando accusava 102 punti di ritardo dal leader Bezzecchi, fino al terzo posto con cui è andato in vacanza, a soli 18 punti da Jorge Martín, leader della classifica generale da due appuntamenti (Assen).

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Alexander Trienitz

Una rimonta che gli è valsa tre giorni di riposo a Mojácar, in provincia di Almería, dove è arrivato la stessa domenica direttamente dalla Germania con un volo privato, una fuga che è ormai diventata una tradizione. Da lì è rientrato a Madrid a metà settimana per una giornata di motocross, prima di partire per Minorca, come aveva già fatto l'estate scorsa. Una vacanza che gli permetterà di staccare la spina dopo i momenti di angoscia vissuti negli ultimi mesi e le innumerevoli ore dedicate alle cure del suo delicato braccio destro, con il supporto di Carlos García, suo fisioterapista di fiducia e confidente.

Il percorso studiato per ridurre al minimo le limitazioni del braccio destro nella guida della moto, dopo l'ultimo intervento (maggio), si è sviluppato in diverse fasi. La prima è stata quella della guarigione. Successivamente, il programma è stato adattato alle sue sensazioni e alle esigenze del suo corpo.

"Da gennaio fino a Brno le ore di fisioterapia sono state tantissime, ma gli obiettivi sono cambiati nel tempo. Ora faccio tra un'ora e mezza e due ore al giorno", sottolinea il pluricampione, prima di descrivere le varie tappe del suo recupero.

"Da Assen (fine giugno) l'infiammazione nella zona interessata è diminuita molto. Questo mi ha portato a lavorare maggiormente sul braccio sinistro, perché ho compensato la perdita di forza sulla moto. Per quanto possa sembrare strano, ho meno forza nel destro, ma sento più dolore nel sinistro", spiega il pilota, che, come ha mostrato chiaramente nel documentario Inside pubblicato da Ducati mercoledì scorso, non nasconde più il desiderio di conquistare il suo decimo titolo mondiale.

Per Márquez tutto nella vita è orientato a esprimere la migliore versione di sé in sella alla moto. Questo lo ha spinto a prendere una serie di decisioni che hanno cambiato la sua quotidianità. Una delle più recenti è stata quella di lasciare Cervera, il suo paese natale, dove aveva appena costruito la casa dei suoi sogni, per trasferirsi a La Finca, un esclusivo complesso residenziale alle porte di Madrid, dopo aver acquistato l'abitazione da un ex calciatore del Real Madrid.

"Capisco chi decide di trasferirsi a vivere ad Andorra. Nel mio caso, semplicemente, mi sento libero di vivere dove voglio. Ho avuto la fortuna di guadagnare molto, sia dal punto di vista economico sia da quello sportivo. E questo fa sì che, nonostante le tasse, continui ad avere molto", precisa il simbolo della Ducati, che meno di un mese fa ha annunciato il rinnovo del contratto con la casa di Borgo Panigale fino al 2028, con uno stipendio base vicino agli otto milioni di euro all'anno, circa il doppio rispetto a quanto previsto dal suo primo accordo con il costruttore bolognese, raggiunto dopo una stagione disputata con il team Gresini (2024), per il quale aveva corso gratuitamente.