Congelate le riprese della seconda stagione di MotoGP Unlimited

Secondo quanto conferma Manel Arroyo, Direttore Generale dell’azienza che detiene i diritti del campionato, nelle sue dichiarazioni a Motorsport.com, l’idea è di analizzare tutti i dati che questa prima stagione ha fornito e, in funzione di questi, ricominciare le riprese in vista del 2023.

“Vogliamo analizzare tutte le informazioni per poter prendere le migliori decisioni possibili. Se è necessario fare qualche cambio, lo faremo”, ha dichiarato Arroyo questo venerdì direttamente dal suo ufficio nel paddock del Circuito di Jerez.

Nonostante la libertà di movimento che il team di Mediapro (la produzione scelta per il progetto) ha avuto in ogni momento, riprendendo la prima stagione formata da otto episodi, ci sono alcuni aspetti del lancio che hanno portato con sé alcune perplessità.

Per esempio, il fatto che la maggior parte dei protagonisti parli in italiano o in spagnolo, o il momento del lancio. In questo senso, “MotoGP Unlimited” è uscita il 14 marzo con il campionato già in corso e dopo più di un mese di promozione.

Un altro degli aspetti che Dorna vuole sfruttare sono le possibilità di espansione della serie, in altre destinazioni in cui Amazon non è disponibile. “Ciò che non vogliamo è precipitarci. Siamo molto soddisfatti del prodotto che è uscito fuori, però ci sono sempre aspetti che si possono migliorare”, sottolinea Arroyo.