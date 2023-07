Come sarebbero le MotoGP del 2023 senza le ali?

A volte vengono incolpate di tutto. Gli alettoni che sono fioriti sulle moto della MotoGP negli ultimi anni sono ritenuti in parte responsabili della difficoltà a sorpassare, in quanto alterano l'equilibrio della moto di un pilota posizionato nella scia di un rivale, e il lavoro aerodinamico sarebbe così avanzato da impedire l'ingresso di nuovi marchi nella categoria.

Abbiamo quindi deciso di immaginare l'aspetto delle moto... senza ali! Il risultato è che sono molto simili a quelle di meno di dieci anni fa. Naturalmente si tratta di un esercizio puramente stilistico, poiché le carenature delle moto sono definite dagli elementi aerodinamici che verranno aggiunti, ma ecco come apparirebbero le moto della stagione 2023 se fossero private di tutte le appendici aerodinamiche.

Ducati Desmosedici GP

Ducati è all'avanguardia nello sviluppo aerodinamico e le imponenti ali sono apparse sulla sua moto prima di essere vietate nel 2017. La moto italiana presenta ora elementi nella parte anteriore della moto, diversi elementi progettati per dirigere il flusso d'aria lateralmente e nell'ultimo anno ha inserito delle pinne dietro alla sella, progettate per stabilizzare la moto in frenata.

KTM RC16

La KTM è dotata di un imponente spoiler anteriore e di alette laterali, e ha anche introdotto un elemento aerodinamico al posteriore, anche se con una forma molto diversa dalla soluzione scelta dalla Ducati. Anche il marchio austriaco è all'avanguardia nel campo dell'aerodinamica e ha avviato una collaborazione con il team Red Bull di F1 per compiere progressi su questo fronte.

Aprilia RS-GP

L'Aprilia si distingue in particolare per l'ala anteriore a forma di baffi. Il marchio italiano ha testato soluzioni più aggressive durante i test invernali, ma non le ha mantenute per le gare.

Honda RC123V

I costruttori giapponesi sono meno creativi delle loro controparti europee quando si tratta di aerodinamica, e questo si nota sulla Honda. L'ala anteriore della RC213 ricorda quella delle Ducati e delle KTM, ma in forma più modesta, e la moto non presenta vere e proprie appendici aerodinamiche sulla fiancata, anche se le prese d'aria sono profilate.

Yamaha M1

L'elemento aerodinamico più imponente della Yamaha si trova nella parte anteriore, ma ci sono anche delle appendici laterali. La Casa di Iwata è l'unica a non aver ceduto alla tendenza di avere uno spoiler sul posteriore della moto, anche se ne sono state testate diverse versioni e Fabio Quartararo ha partecipato al GP di Germania con una di queste.